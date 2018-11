POL-MR: Verkehrsunfallfluchten - Polizei bittet um Hinweise; Einbrecher scheiterte; Ford Focus verkratzt; Jugendliche Randalierer?; Schlägerei im Holzackerweg

Marburg-Biedenkopf (ots) - Teil III

Verkehrsunfallfluchten - Polizei bittet um Hinweise

1. Wehrda - Spiegelschaden beim Vorbeifahren

Der Schaden am grünen VW Polo mit KL-Kennzeichen beträgt mindestens 1000 Euro. Das Auto stand zur Unfallzeit zwischen Montag, 12. November und Sonntag, 25. November, auf einem ausgewiesenen Parkplatz am Fahrbahnrand vor dem Anwesen Wehrdaer Straße 12. Zur Kollision kam es durch ein Vorbeifahren mit einem zu geringen Seitenabstand. Wer hat den Unfall gesehen? Wer kann sachdienliche Hinweise geben? Polizei Marburg, Tel. 06421/406-0.

2. Marburg - Flucht nach Parkplatzrempler

Tatort einer weiteren Unfallflucht war der Parkplatz des Fitness- und Gesundheitszentrums Am Krekel, Tatzeit am Sonntag, 25. November, zwischen 12 und 14.30 Uhr. In dieser Zeit stieß ein noch unbekanntes Auto vermutlich beim Rangieren gegen einen grauen Mercedes C 200 und verursachte an dessen Heckstoßstange rechts einen Schaden in Höhe von ca. 600 Euro. Etwaige Zeugen werden gebeten, sich mit der Polizei Marburg, Teil. 06421/406-0. in Verbindung zu setzen.

3. Biedenkopf - Geparkten Opel Meriva gestreift

Der graue Meriva parkte zur Unfallzeit zwischen 18 Uhr am 16 und 18 Uhr am 18. November ordnungsgemäß in einer parallel zur Hainstraße verlaufenden Parkbucht vor der Buchhandlung. Der Unfallverursacher fuhr vom Marktplatz her durch die Hainstraße und streifte den parkenden Opel beim Vorbeifahren. Der Schaden am Opel ist vorne rechts und beläuft sich auf mindestens 1000 Euro. Sachdienliche Hinweise bitte an die Polizei Biedenkopf, Tel. 06461/9295-0.

Kirchhain - Einbrecher scheiterte

Nach einem versuchten Einbruch über den Wintergarten in ein Einfamilienhaus in der Breslauer Straße ermittelt die Kripo Marburg und bittet um sachdienliche Hinweise. Der Täter versuchte zwischen Mitternacht in der Nacht zum Samstag und 15.30 Uhr am Sonntag, erfolglos eine Tür zum Wintergarten aufzuhebeln. Die Tür widerstand allerdings erfolgreich. Es entstand allerdings ein Sachschaden von etwa 500 Euro. Wer hat in dieser Zeit Beobachtungen gemacht, die mit dem versuchten Einbruch in einem Zusammenhang stehen könnten? Hinweise bitte an die Kripo Marburg, Tel. 06421/406-0.

Biedenkopf - Ford Focus verkratzt

Vom Kofferraum her über den Tankdeckel bis auf die Beifahrertür verlaufen die Kratzer an dem schwarzen Ford Focus. Der Schaden beträgt mindestens 1000 Euro. Der Kombi parkte zur Tatzeit dieser Sachbeschädigung vor dem Anwesen Battenberger Straße 25. Sachdienliche Hinweise hierzu bitte an die Polizei Biedenkopf, Tel. 06461/9295-0.

Schönbach - Jugendliche Randalierer?

In der Nacht zum Sonntag, 25. Novemer "schepperte" es aus der Richtung, in die vier Jugendliche geflüchtet waren. Eine Anwohnerin hatte etwas gehört und die Gruppe angesprochen, woraufhin alle Personen sofort Richtung Riede davonliefen. Eine Beschreibung dieser Gruppe gibt es bislang nicht. Im Lauf der Nacht kam es in Schönbach zu Sachbeschädigungen an mehreren Hinweisschildern und Verkehrszeichen. Der Schaden beläuft sich auf vermutlich mehrere Hundert Euro. Wem sind die vier auffällig durchs Dorf ziehenden Jugendlichen noch aufgefallen. Das Ansprechen durch die Zeugin war gegen 01.40 Uhr. Wer kann Hinweise geben, die zur Identifizierung der Jugendlichen beitragen können? Hinweise bitte an die Polizei Kirchhain, Tel. 06422/3041 oder Polizei Stadtallendorf, Tel. 06428/9305-0.

Niederwald - Schlägerei im Holzackerweg

Die Polizei ermittelt nach einer Schlägerei im Holzackerweg am Samstag, 24. November, gegen 23.15 Uhr. Aus noch unbekannten Grünen eskalierte eine Unterhaltung und mündete in eine Schlägerei mit einer bislang nicht feststehenden Teilnehmerzahl. Drei junge Männer im Alter von jeweils 22 Jahren erlitten Verletzungen, wobei einer sich offenbar die Schulter auskugelte. Von den geflüchteten Gegnern liegen lediglich vage Beschreibungen von zwei Männern vor. Einer war 1,85 Meter groß und kräftig. Er trug einen rosafarbenen Pullover. Der andere, mit weißem T-Shirt bekleidete Mann war ca. 1,75 Meter groß. Die Aufklärung der Hintergründe der Auseinandersetzung gehören zum Umfang der andauernden Ermittlungen. Wer hat die Auseinandersetzung gesehen? Wer kann sachdienliche Angaben dazu machen? Hinweise bitte an die Polizei Stadtallendorf, Tel. 06428/9305-0 oder die Polizei Kirchhain, Tel. 06422/3041.

Martin Ahlich

Rückfragen bitte an:



Polizeipräsidium Mittelhessen

Polizeidirektion Marburg-Biedenkopf

Presse- und Öffentlichkeitsarbeit

Raiffeisenstraße 1

35043 Marburg

Telefon: 06421-406 120

Fax: 06421-406 127



E-Mail: poea-mr.ppmh@polizei.hessen.de

http://www.polizei.hessen.de/ppmh

Original-Content von: Polizeipräsidium Mittelhessen - Pressestelle Marburg-Biedenkopf, übermittelt durch news aktuell