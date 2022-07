POL-WE: K15 bei Butzbach: Sperrung nach Verkehrsunfall - Rettungshubschrauber im Einsatz

Friedberg (ots) - +++ Am Dienstag (19.07.2022) ist nahe des Ober-Mörlener Schlossparks am Ufer der Usa ein Eimer aufgefunden worden, in welchem sich augenscheinlich mindestens zwei tote Igel befanden. Polizei und Staatsanwaltschaft leiteten daraufhin ein Ermittlungsverfahren aufgrund des Verdachts des ...

mehr