Polizeipräsidium Mittelhessen - Pressestelle Wetterau

POL-WE: Rosbach: Scheiben zertrümmert - Wertsachen genommen

Friedberg (ots)

Zwischen Sonntagabend und Montagmorgen hatten es Langfinger in Ober- und Nieder-Rosbach auf im Auto zurückgelassene Wertsachen abgesehen. Ob die genannten Diebstähle von ein- und demselben Täter begangen worden waren, ist derzeit nicht bekannt; jedoch ähnelt sich die Tatbegehungsweise in allen der vier bislang bekannt gewordenen Fälle. So schlug man in Nieder-Rosbach im Ahornweg eine Scheibe an einem roten Ford ein und stahl ein in der Mittelkonsole liegendes Portemonnaie; im Narzissenweg traf es einen weißen Opel, in dessen Handschuhfach der Eigentümer seine Geldbörse verstaut hatte. Das Fehlen ihrer im Handschuhfach abgelegten Handtasche beklagte die Eigentümerin eines silbernen Mercedes in der Ober-Rosbacher Preulgasse. In der Friedberger Straße barst das Autoglas eines grauen Peugeot; eine im Fahrzeug befindliche Brieftasche verschwand.

Gegebenenfalls gab es noch weitere Fälle, die bislang nicht zur Anzeige gebracht wurden. Die Polizei in Friedberg bittet um sachdienliche Hinweise unter 06031/6010.

Die Polizei erinnert in diesem Zusammenhang daran: Lassen Sie keine Wertgegenstände im Fahrzeug zurück! Insbesondere offen sichtbare Habseligkeiten ziehen Diebe nahezu magisch an. Schnell ist das Fahrzeugglas eingeschlagen und die Handtasche, der Geldbeutel, das Mobiltelefon oder die hochwertige Sonnenbrille wechseln unfreiwillig den Besitzer.

Tobias Kremp

Pressesprecher

