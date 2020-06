Polizeipräsidium Mittelhessen - Pressestelle Wetterau

POL-WE: Florstadt: 30-Jährigen zusammengeschlagen - Radfahrerin bitte melden!

Friedberg (ots)

Nachdem am Freitagnachmittag (05. Juni) ein 30-jähriger Florstädter offenbar von mehreren Männern angegriffen worden war, bittet die Friedberger Kriminalpolizei nun dringend um Mithilfe.

Kurz vor 14.30 Uhr hatte der Florstädter sein Auto in Höhe der Basaltstraße 5 in Nieder-Florstadt abgestellt und war dann zu Fuß weiter in Richtung Nidda gelaufen. Dort nahm er gemeinsam mit einem weiteren Mann auf einer am Radweg gelegenen Parkbank Platz. Kurz darauf soll aus Richtung Radweg ein roter PKW, an dem keine Kennzeichen angebracht waren, herangefahren sein. Aus diesem seien dann drei Männer ausgestiegen. Gemeinsam sollen die Männer den Florstädter dann verprügelt haben. Schließlich fuhren sie mit dem Auto davon.Erst später bemerkte der Florstädter, dass aus seinem Geldbeutel, welchen er im unverschlossenen Auto liegenlassen hatte, mehrere Hundert Euro fehlten.

Kurz vor der Tat soll eine Radfahrerin mit Brille und Fahrradhelm auf dem Radweg an der Nidda unterwegs gewesen sein, der die beiden dort sitzenden Männer sowie der rote PKW aufgefallen sein könnten. Da diese als wichtige Zeugin in Betracht kommt, bitten die Ermittler die Frau, sich unter 06031/6010 mit der Kripo in Friedberg in Verbindung zu setzen.

