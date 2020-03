Polizeipräsidium Mittelhessen - Pressestelle Wetterau

POL-WE: +++ Sturz mit Motorroller: Fahrer offenbar betrunken +++ Einbruch in Wohnhaus +++ Spiegel abgefahren +++ Unfallflucht auf Supermarkt-Parkplatz +++ schwarzen Mercedes beschädigt +++

Friedberg (ots)

>Niddatal: Nach Sturz mit Motorroller: Fahrer offenbar betrunken

Zeugen meldeten der Polizei am Montagabend kurz nach 23 Uhr den Sturz eines Rollerfahrers. Dieser war offenbar kurz zuvor in der Mühlstraße in Ilbenstadt ohne Fremdeinwirkung gefallen, dann jedoch aufgestanden und weggerannt.

Polizisten der Dienststelle in Friedberg trafen den mutmaßlichen Fahrer einige Minuten später am Ortseingang von Ilbenstadt an. Der 22-Jährige aus dem Wetteraukreis erreichte bei der folgenden Atemalkoholmessung einen Wert von 1,9 Promille. Nach eigenen Angaben hatte er zuvor auch noch Marihuana konsumiert. Da er sich, mutmaßlich bei dem vorangegangenen Sturz, leicht verletzt hatte, wurde er zur weiteren Untersuchung zunächst in ein Krankenhaus gebracht. Dort entnahmen Ärzte auch eine Blutprobe.

Da die Seriennummer des Motorrollers anscheinend unkenntlich gemacht worden war, und der rechtmäßige Eigentümer somit zunächst nicht zu ermitteln, stellten die Polizisten das Kleinkraftrad sicher.

>Rosbach: Einbruch in Wohnhaus

Einbrecher machten sich am gestrigen Montagabend an einem Einfamilienhaus in der Friedrich-Ebert-Straße im Ortsteil Ober-Rosbach zu schaffen und entwendeten Modeschmuck.

Nach derzeitigen Erkenntnissen hebelten unbekannte Straftäter zwischen 17.30 und 22.10 Uhr zunächst die Hauseingangstür auf. Im Anschluss durchsuchten sie die Wohnräume und ließen letztendlich Modeschmuck mitgehen. Sie hinterließen einen Sachschaden von etwa 2.000 Euro.

Die Kripo in Friedberg fragt nun nach möglichen Zeugen. Wem sind im relevanten Zeitraum verdächtige Personen in der Friedrich-Ebert-Straße aufgefallen? Wer konnte andere verdächtige Wahrnehmungen in diesem Zusammenhang machen? Hinweise bitte unter Tel: 06031/6010.

>Friedberg: Spiegel abgefahren

Den linken Außenspiegel eines blauen VW beschädigte ein bisher unbekannter Verkehrsteilnehmer am gestrigen Montagmittag, etwa gegen 13.15 Uhr, nach Spurenlage im Vorbeifahren. Der Verursacher scherte sich offenbar nicht um den Schaden von ungefähr 350 Euro und fuhr weiter. Der Golf parkte in der Nauheimer Straße. Hinweise in diesem Zusammenhang erbittet die Polizei in Friedberg, Tel: 06031/6010.

>Karben: Unfallflucht auf Supermarkt-Parkplatz

Am Montag stellte der Eigentümer eines grauen VW sein Fahrzeug gegen 18.30 Uhr auf dem Parkplatz des Rewe-Centers (Am Warthweg) ab. Als er kurz vor 19 Uhr zurückkehrte, stellte er dann Beschädigungen am vorderen linken Kotflügel fest. Der Verursacher war offenbar einfach davongefahren, ohne sich um die Schadenregulierung zu bemühen. Der Flüchtige hinterließ so einen Schaden von mindestens 1.000 Euro. Die Ermittler der Polizei in Bad Vilbel bitten um Hinwiese unter Tel: 06101/54600.

>Karben: schwarzen Mercedes beschädigt

Einen Schaden von etwa 500 Euro stellte eine 48-Jährige aus Karben am gestrigen Montagabend fest. So waren an der Frontstoßstange mehrere Kratzer vorhanden. Da die C-Klasse bis kurz nach 10 Uhr auf einem PKW-Stellplatz in der Straße "Am Tiefen Born" im Ortsteil Okarben stand, gehen die Ermittler derzeit davon aus, dass das Fahrzeug dort durch einen bisher unbekannten Verkehrsteilnehmer touchiert worden sein dürfte. Hinweise möglicher Zeugen nimmt die Polizei in Bad Vilbel unter Tel: 06101/54600 entgegen.

