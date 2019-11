Polizeipräsidium Mittelhessen - Pressestelle Wetterau

POL-WE: Wem gehören die Fahrräder? ++ Wohnmobil in Himbach geklaut

Friedberg (ots)

Wem gehören die Fahrräder?

Friedberg: Ein weißes KONA Stinky TL Mountainbike konnte am Montag (04.11.) in der Kettelerstraße in Friedberg gefunden werden. Die Polizei in Friedberg, Tel. 06031-601-0, bittet um Hinweise, wem das Fahrrad gehört.

Niddatal: Schon Ende Oktober konnte in der Augasse ein schwarzes Scott Sub 40 Trekkingrad gefunden werden. Da es noch immer keinem Eigentümer zugeordnet werden konnte, bittet die Polizei um Hinweise, wem ein solches Fahrrad abhandengekommen ist.

*

Wohnmobil geklaut

Limeshain: Einen Wert von etwa 40.000 Euro hat das silber-goldfarbene Mercedes Viano Wohnmobil, welches Diebe von einem Parkplatz im Drosselweg in Himbach entwendeten. Zwischen 16.15 Uhr am Dienstag und 09 Uhr am heutigen Mittwoch müssen die Täter am Werk gewesen sein. An dem Wohnmobil befanden sich die Kennzeichen FB-FT 3247. Die Polizei in Büdingen, Tel. 06042-9648-0, bittet um Hinweise auf den Verbleib des Wohnmobils.

