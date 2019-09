Polizeipräsidium Mittelhessen - Pressestelle Wetterau

POL-WE: Einbrecher im 3. Stock in Friedberg ++ Einbrecher in Altenstadt ++ u.a.

Friedberg (ots)

Weitere Pressemeldungen vom 16.09.2019

Einbrecher auf der Suche nach Alkohol

Niddatal: IN ein Einfamilienhaus im Lindenweg in Assenheim stiegen Einbrecher am Wochenende ein. Zwischen Samstag (14.9.) gegen 15 Uhr und Sonntag (15.9.) gegen 15 Uhr schlugen sie ein Fenster ein und gelangten so in das Gebäude. Sie vergriffen sich offenbar an Alkohol. Der angerichtete Gesamtschaden beträgt ca. 2000 Euro. Hinweise nimmt die Polizei in Friedberg, Tel.: 06031/601-0 entgegen.

Vandalen lassen ihre Wut an PKW aus

Friedberg: Obwohl das Auto auf dem verschlossenen Hof eines Grundstücks in der Barbarastraße abgestellt war, ließen bislang Unbekannte ihren Zorn an dem Wagen aus. Zwischen Freitag (13.9.) gegen 19 Uhr und Samstag (14.9.) gegen 7 Uhr zerstörten sie die Windschutzscheibe des Ford Focus und verkratzten den Lack. Der Schaden beläuft sich nach ersten Schätzungen auf etwa 7000 Euro. Zeugen werden gebeten, sich mit der Polizei in Friedberg, Tel.: 06031/601-0 in Verbindung zu setzen.

Einbruch im 3. Stock

Friedberg: In eine Wohnung im dritten Stockwerk eines Mehrfamilienhauses "Am alten Jugendzentrum" stiegen Einbrecher zwischen Samstag (14.9.) 19.30 Uhr und Sonntag (15.9.) gegen 19.45 Uhr ein. Auf welchem Wege sie in das dritte Obergeschoss gelangten ist bislang unklar. Das Fenster des Schlafzimmers stand zum Lüften offen und hierüber betraten die Gauner die Wohnräume. Mit Diebesgut im Wert von über 3000 Euro in den Taschen, darunter Bargeld und Schmuck machten sie sich aus dem Staub. Hinweise nimmt die Polizei in Friedberg, Tel.: 06031/601-0 entgegen.

Kennzeichen von Sattelzug gestohlen

Florstadt: In der Nacht von Freitag zu Samstag entwendeten Diebe die beiden Nummernschilder MKK-HS 695 von einer Sattelzugmaschine in Nieder-Florstadt. Das Fahrzeug parkte auf einem geschlossenen Gelände Am Mittelweg. Hinweise nimmt die Polizei in Friedberg, Tel.: 06031/601-0 entgegen.

Einbrecher unterwegs

Altenstadt: Eine ganze Reihe von Einbrüchen verzeichneten die Polizei in Büdingen am Wochenende. Ob es sich, bei den festgestellten Taten, um das Werk der gleichen Diebe handelt lässt sich bislang nicht sagen. Durch die Terrassentür, gelangten Einbrecher in ein Einfamilienhaus in der Straße "Am Pfahlgraben" in Oberau. Nachdem sie am Samstag zwischen 17 Uhr und 22 Uhr die Tür aufgehebelt hatten begaben sie sich ins Obergeschoss und suchten dort nach Beute. Sie brachen eine dort gefundene Geldkassette auf und nahmen eine Bankkarte mit. Der Schaden an der Terrassentür beläuft sich auf ca. 400 Euro. Zwischen 10 Uhr und Mitternacht suchten Einbrecher auch ein Haus in der "Lange Straße" auf. Hier hebelten sie ebenfalls an der Terrassentür, bis diese nachgab und sie ins Gebäude einließ. Dabei richteten die Langfinger einen Schaden von ca. 1500 Euro an. Sie durchsuchten mehrere Zimmer und Schränke und verschwanden schließlich mit den Ersatzschlüsseln der Autos der Hausbewohner. Aufgegeben haben Einbrecher offenbar ihr Vorhaben an einem Einfamilienhaus im Breiter Weg. Nachdem sie irgendwann zwischen Donnerstag (12.9) und Sonntag (15.9.) die Rollos hochgedrückt hatten, sahen sie von weiteren Versuchen in das Haus zu gelangen ab. Sie hinterließen einen Schaden von ca. 200 Euro an einem der Rollläden. Rollläden schoben Einbrecher ebenfalls an Fenstern eines Hauses "Am Rodland" nach oben. Hier schafften es die Langfinger zwischen Samstag früh und Sonntagabend offenbar über ein gekipptes Fenster in die Wohnräume zu gelangen. Sie hinterließen Sachschaden von ca. 500 Euro. Ob etwas entwendet wurde, stand bislang noch nicht fest. Zeugen werden gebeten, sich mit der Polizei in Büdingen, Tel.: 06042/9648-0 in Verbindung zu setzen.

Corina Weisbrod

