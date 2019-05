Polizeipräsidium Mittelhessen - Pressestelle Wetterau

POL-WE: Zwei Auffahrunfälle - vier Leichtverletzte ++ Kuferdiebe in Butzbach ++ Unfallflucht in Karben ++ Katalysatoren in Wölfersheim geklaut

Zwei Leichtverletzte

Büdingen: Am Bahnübergang in der Berliner Straße kam es am Montag, gegen 06.15 Uhr zu einem Unfall. An der Rot zeigendem Ampel fuhr eine 49-jährige Büdingerin mit ihrem Ford auf den Audi einer 31-jährigen Büdingerin auf. Zwei Mitfahrerinnen im Audi zogen sich dabei leichte Verletzungen zu und kamen mit einem Rettungswagen zur Untersuchung ins Krankenhaus. Die Fahrerrinnen blieben unverletzt.

Kupferdiebe am Werk

Butzbach: Auf einem Firmengelände in der Alten Wetzlarer Straße machten sich Diebe in der Nacht zum Montag zu schaffen. Gegen 03.50 Uhr müssen die Täter zu Gange gewesen sein, die versuchten Kuper zu entwenden. Die Polizei in Butzbach, Tel. 06033-7043-0, bittet um Mitteilung verdächtiger Beobachtungen in diesem Zusammenhang.

Unfallflucht

Karben: Am Selterzebach Center parkte ein Karbener am Samstag, zwischen 11.30 und 14 Uhr, seinen grünen Ford Kuga. In dieser Zeit touchierte ein anderer Parkplatznutzer den PKW am hinteren Radkasten der Fahrerseite, verursachte damit einen Schaden von rund 1000 Euro und fuhr danach einfach davon. Die Polizei in Bad Vilbel, Tel. 06101-5460-0, bittet um Hinweise auf den flüchtigen Unfallverursacher.

Aufgefahren

Limeshain: An der Rot zeigenden Ampel auf der Landstraße 3189 zwischen Rommelhausen und Himbach stoppte eine 25-jährige Altenstädterin am Montag, gegen 14.35 Uhr ihren Audi. Eine dahinterfahrende 26-jährige Altenstädterin bemerkte dies vermutlich zu spät, konnte ihren Opel nicht mehr rechtzeitig zum Stehen bringen und fuhr auf den Audi auf. Die 25-Jährige und ihre Beifahrerin zogen sich dabei leichte Verletzungen zu. Die Autos blieben fahrbereit. An ihnen entstanden Schäden von rund 3500 Euro.

Katalysatoren geklaut

Wölfersheim: Hinweise zu einem Diebstahl Am Heiligenstock in Wölfersheim erbittet die Polizei in Friedberg, Tel. 06031-601-0. Zwischen dem 10. und dem 27. Mai machte sich ein Dieb an den auf einem Grundstück abgestellten Fahrzeugen zu schaffen. Der Täter schnitt von vier Mercedes der Baureihe 201 die Katalysatoren ab und entwendete sie. Der Schaden beläuft sich auf rund 1000 Euro.

