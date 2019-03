Polizeipräsidium Mittelhessen - Pressestelle Wetterau

POL-WE: Täter flüchtet nach Schlägen in Bad Nauheim ++ Unfallverursacher in Altenstadt fährt weg ++ Einbruchversuch in Ilbenstadt

Friedberg (ots)

Unfallverursacher fährt weg

Altenstadt: Einen Schaden von 1500 Euro hat ein Altenstädter an seinem weißen Nissan Micra, nachdem er diesen am Donnerstag, zwischen 16 und 17 Uhr, auf dem Parkplatz der Eberhard-Passage abgestellt hatte. Ein unbekannter Parkplatznutzer stieß gegen die Beifahrerseite des PKW und fuhr trotz des entstandenen Schadens einfach davon. Hinweise auf ihn nimmt die Polizei in Büdingen, Tel. 06042-9648-0, entgegen.

*

Täter flüchtete nach Schlägen

Bad Nauheim: In einer Bäckerei in der Frankfurter Straße befand sich ein 56-Jähriger aus Nidda heute Morgen, gegen 11 Uhr. Dort "pöbelte" ihn ein Fremder an, wogegen sich der 56-Jährige verbal zur Wehr setzte. Daraufhin schlug der Fremde ihm unvermittelt mit der Faust gegen den Kopf. Als ein weiter Schlag folgte, versuchte der Mann aus Nidda diesen mit den Händen abzuwehren und verletzte sich dabei leicht an der Hand. Der Täter flüchtete daraufhin, wobei er ein Pfefferspray in der Hand hielt und drohte es einzusetzen, wenn die Polizei verständigt würde. Die Polizei wurde natürlich trotzdem verständigt und ermittelt wegen Körperverletzung. Als etwa 40 bis 45 Jahre alt, 1.70m groß, vermutlich deutscher Herkunft, mit kurzen Haaren mit grauen Strähnchen und kräftig wird der Täter beschrieben. Er hatte ein gelbliches Mountainbike dabei und befand sich in Begleitung eines weiteren Mannes, der mit etwa 50 Jahren, 1.70m groß, auffälliger Mütze und Steppjacke beschrieben wird. Hinweise zu dem Angreifer und dem Vorfall nimmt die Polizei in Friedberg, Tel. 06031-601-0, entgegen.

*

Einbruchversuch

Niddatal: Hebelspuren an der Haustür eines Wohnhauses in den Breitewegsgärten in Ilbenstadt weisen darauf hin, dass Einbrecher in der vergangenen Nacht versuchten in das Haus einzudringen. Zwischen 22 Uhr und 09.15 Uhr müssen die Täter am Werk gewesen sein, die nicht in das Haus gelangten. Um Hinweise in diesem Zusammenhang bittet die Polizei in Friedberg, Tel. 06031-601-0.

Sylvia Frech, Pressesprecherin

