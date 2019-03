POL-WE: Dachdecker in Gronau beklaut ++ Im Bus zwischen Kefenrod und Gedern geschlagen ++ Ausgeraubt in Himbach

Polizeipräsidium Mittelhessen - Pressestelle Wetterau

Dachdecker in Gronau beklaut ++ Im Bus zwischen Kefenrod und Gedern geschlagen ++ Ausgeraubt in Himbach

Friedberg

Dachdecker beklaut

Bad Vilbel: In der Neuen Straße in Gronau stelle ein Dachdecker aus dem Erzgebirge am Donnerstagabend, gegen 20.30 Uhr, seinen weißen Kleintransporter ab. Als er heute Morgen, gegen 06.45 Uhr, mit diesem wegfahren wollte, entdeckte er den Diebstahl von diversen Arbeitsgeräten. Borhammer, Bohrschrauber, Kettensäge, Kreissäge, Winkelschneider und Co. im Wert von rund 7000 Euro entwendeten Diebe in der Nacht, nachdem sie eine Seitenscheibe des Transporters aufgehebelt hatten. Um Mitteilung verdächtiger Beobachtungen in diesem Zusammenhang bittet die Polizei in Bad Vilbel, Tel. 06101-5460-0.

Vom neuen Freund geschlagen

Gedern / Kefenrod: Zeugen nach einer Körperverletzung in der Buslinie FB 24 am Dienstag sucht die Polizei in Büdingen, Tel. 06042-9648-0. Um 14 Uhr stieg ein 33-jähriger Syrer in Kefenrod in einen Bus der Linie FB24 ein und fuhr nach Gedern, wo er wohnt. Später erstattete er bei der Polizei Anzeige gegen den neuen Freund seiner Ex-Frau, ebenfalls einen Syrer, der ihn auf der Fahrt mit der Faust mehrmals ins Gesicht geschlagen haben soll. Zeugen des Vorfalls meldeten sich bislang nicht bei der Polizei, weshalb diese selbige sucht.

Mit Baseballschläger geschlagen und beraubt

Limeshain: An der Grundschule in Himbach traf ein 23-jähriger Hanauer am Samstagabend eine junge Frau, mit der er sich verabredet hatte. Als er gegen 23.30 Uhr mit ihr über den Parkplatz an der Schule ging, standen nach den Schilderungen des Hanauers plötzlich zwei maskierte Männer vor ihnen. Der Hanauer rannte weg, wurde aber in der Straße Am Zentrum von den beiden Männern eingeholt und niedergeschlagen, wobei er sich schwere Verletzungen zuzog. Die Täter nahmen Bargeld und Handy des Hanauers und liefen davon. Ihr Opfer wurde aufgrund seiner Hilferufe von Anwohnern gefunden und kam mit einem Rettungswagen zur Behandlung in eine Klinik. Als junge Männer, etwa 1.80 bis 1.85m groß, maskiert und dunkel gekleidet beschreibt der Hanauer die Täter. Die Kriminalpolizei in Friedberg, Tel. 06031-6010, ermittelt und bittet Zeugen des Vorfalls, die sich bislang noch nicht bei der Polizei gemeldet haben, dies nachzuholen.

