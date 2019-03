POL-WE: Microsoft-Betrüger versuchten ihr Glück ++ Autos in Friedberg auf Backsteinen zurückgelassen ++ Einbruchversuch in Karben

Polizeipräsidium Mittelhessen - Pressestelle Wetterau

Hartnäckige Betrüger

Bad Vilbel: Mehrfach klingelte in den vergangenen Tagen bei einer Vilbelerin das Telefon. Mit den Worten "Hello, my name is John Smith. Calling from Microsoft-Office." meldete sich der Anrufer. Die Vilberin wusste sofort, dass sie einen Betrüger in der Leitung hat und legte auf. Microsoft ruft niemals an. Jeder Anruf in diese Richtung ist ein Betrugsversuch. Die Täter versuchen eine Schadsoftware auf den PC des Betroffenen aufzuspielen und so an private Daten und schließlich Geld zu gelangen. Daher sollte es jeder machen wie die Vilbelerin: Sofort auflegen.

* Autos auf Backsteinen zurückgelassen

Friedberg: Auf dem Gelände eines Autohauses in der Ottostraße machten sich Diebe in der Nacht zum heutigen Dienstag zu schaffen. Die Polizei in Friedberg, Tel. 06031-601-0, sucht Zeugen, die zwischen 18.30 und 07.30 Uhr Beobachtungen in diesem Zusammenhang machen konnten. Die Täter durchschnitten einen Zaun und konnten so auf das Gelände kommen. Dort montierten sie von sechs Autos die Räder ab und entwendeten sie. Die Autos selbst stellten die Täter auf Backsteinen ab. Sie richteten einen Schaden im sechsstelligen Bereich an.

Einbruchversuch

Karben: In der Robert-Blum-Straße hebelten Einbrecher zwischen 17 Uhr am Montag und 10 Uhr am Dienstag an der Kellertür eines Einfamilienhauses und versuchten in dieses einzudringen. Dies gelang den Tätern nicht, sie zogen unverrichteter Dinge davon. Die Polizei in Bad Vilbel, Tel. 06101-5460-0, bittet um Hinweise in diesem Zusammenhang.

