Polizeipräsidium Mittelhessen - Pressestelle Wetterau

POL-WE: Schulweg in Büdingen kontrolliert - Vater war betrunken ++ 9-Jähriger verschenkte Ersparnisse seiner Eltern in Bad Vilbel

Friedberg (ots)

Schulweg kontrolliert - Vater war betrunken

Büdingen: Die Sicherheit der Kinder, die morgens ihren Weg zur Schule nehmen, liegt der Polizei sehr am Herzen. Regelmäßig finden deshalb Kontrollen rund um die Schulen statt. Am heutigen Montagmorgen kontrollierten Beamte der Polizeistation Büdingen im Bereich einer Schule in der Friedrich-Fendt-Straße.

Erst 10 Minuten hatten sie sich dort positioniert, als sie einen 52-jährigen Büdinger anhielten, der mit seinem Auto gerade sein Kind in die Schule brachte. Entsetzt stellten die Kontrolleure fest, dass der Mann unter dem Einfluss von Alkohol stand. Fast 1,4 Promille zeigte der Atemalkoholtest bei dem Büdinger an, der nach der Kontrolle selbstverständlich nicht weiterfahren durfte und in nächster Zeit auch erstmal nicht mit einem fahrerlaubnispflichtigen Gefährt am Straßenverkehr teilnehmen darf. Die Polizisten stellen seinen Führerschein sicher und nahmen ihn mit zur Blutentnahme.

Auch darüber hinaus zeigten die Kontrollen einmal mehr, wie wenig manche auf die Verkehrssicherheit bedacht sind. Viele Fahrzeugführer und ihre transportierten Kinder waren nicht angeschnallt. Das Verwarnungsgeld, welches sie aufgrund der begangenen Ordnungswidrigkeit entrichteten, wird sie hoffentlich auf ihren nächsten Wegen daran erinnern, wie wichtig das Anschnallen ist. Gerade Eltern sollten ihren Kindern ein gutes Vorbild sein.

*

Junge verschenkt das Ersparte der Eltern

Bad Vilbel: Eine böse Überraschung erlebten die Eltern eines 9-Jährigen am Samstag, als der Filius von einer Polizeistreife nach Hause gebracht wurde. An der Ziegelei fiel der Junge gegen 19 Uhr Anwohnern auf, als er an etlichen Haustüren klingelte. Den Öffnenden hielt er einen 50-Euro-Schein hin und gab an diesen vor dem Haus gefunden zu haben. Einige nahmen den Schein offenbar an und gaben dem Jungen teilweise im Gegenzug einen Finderlohn.

Die Polizei nahm sich dem 9-Jährigen an und staunte nicht schlecht, als sie bei ihm eine kleine Tüte mit mehr als 2.700 Euro fanden. Woher er das Geld hatte, wollte er nicht sagen, es konnte aber später ermittelt werden. Nachdem die Eltern des Kleinen gefunden waren, stellte sich nämlich heraus, dass der Junge aus Massenheim die kompletten Ersparnisse seiner Eltern an sich genommen und damit auf "Tour" gegangen war. Wie er auf die Idee kam und warum er das Geld der Eltern quasi verschenkte, wollte oder konnte der kleine Mann nicht sagen. 261 Euro sind bei seiner Aktion "verloren" gegangen.

Wer Geld von dem Jungen annahm, wird gebeten Kontakt mit der Polizei in Bad Vilbel, Tel. 06101-5460-0, aufzunehmen, da die Familie sich natürlich freuen würde ihre Ersparnisse zurück zu bekommen.

Sylvia Frech, Pressesprecherin

Rückfragen bitte an:



Polizeipräsidium Mittelhessen

Polizeidirektion Wetterau

Presse- und Öffentlichkeitsarbeit

Grüner Weg 3

61169 Friedberg

Telefon: 06031-601 150

Fax: 06031-601 151



E-Mail: pressestelle-wetterau.ppmh@polizei.hessen.de oder

http://www.polizei.hessen.de/ppmh



Twitter: https://twitter.com/polizei_mh

Facebook: https://facebook.com/mittelhessenpolizei

Instagram: https://instagram.com/polizei_mh

Original-Content von: Polizeipräsidium Mittelhessen - Pressestelle Wetterau, übermittelt durch news aktuell