POL-WE: Karbenerin nach Brand verstorben ++ Skoda in Wöllstadt beschädigt ++ Wer schrieb den Zettel in Assenheim? ++ Auffahrunfall auf der A5

Zwei Autos mussten abgeschleppt werden

Autobahn 5: Zu einem Auffahrunfall kam es heute Morgen zwischen den Anschlussstellen Ober-Mörlen und Friedberg. Gegen 06.50 Uhr fuhr eine 54-jährige Frankfurterin mit ihrem BMW auf den Mini eines 25-jährigen Bad Nauheimer auf, der aufgrund von stockendem Verkehr seine Fahrt verlangsamen musste. Auch ein 56-jähriger Friedberger konnte seinen Opel nicht mehr rechtzeitig abbremsen und fuhr auf den BMW der Frankfurterin auf. Der Friedberger verletzte sich bei dem Unfall leicht. BMW und Opel mussten abgeschleppt werden.

Nach Brand in Karben - Verletzte verstorben

Karben: In der Nacht zum Donnerstag (21.Februar), gegen 00.30 Uhr, kam es in der Rathausstraße in Klein-Karben zum Brand in einem Mehrfamilienhaus. Die Ermittlungen der Polizei ergaben einen Hinweis auf eine fahrlässige Brandstiftung durch die Bewohnerin in deren Wohnung das Feuer ausgebrochen war. Die 62-Jährige zog sich bei dem Brand schwerste Verletzungen zu, an denen sie am gestrigen Dienstag verstarb.

Wer schrieb den Zettel?

Niddatal: In der Hauptstraße in Assenheim beobachtete vermutlich ein Zeuge am Donnerstag (28. Februar) eine Unfallflucht, bei der ein brauner Volvo angefahren wurde. Am Volvo fand sich später ein Zettel mit einem Kennzeichen - vermutlich von einem Zeugen des Unfallgeschehens gefertigt. Leider lässt sich keine eindeutige Zuordnung zwischen dem beschädigten PKW und dem auf dem Zettel genannten Fahrzeug treffen. Die Polizei in Friedberg, Tel. 06031-601-0, bittet den Zeugen des Unfalls daher sich mit den Unfallfluchtermittlern in Verbindung zu setzen.

Skoda beschädigt

Wöllstadt: Welche Abneigung ein Unbekannter in der Nacht zum Mittwoch gegen einen silberfarbenen Skoda Fabia hegte ist unklar. Zwischen 22 und 08.20 Uhr jedenfalls machte sich ein Unbekannter in der Ringstraße in Nieder-Wöllstadt an dem Auto zu schaffen. Der Täter beschädigte das Gehäuse eines Außenspiegels und die Motorhaube und entwendete das Wischerblack des Heckscheibenwischers. Die Polizei in Friedberg, Tel. 06031-601-0, bittet um Mitteilung verdächtiger Beobachtungen in diesem Zusammenhang.

