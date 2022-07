POL-HBPP: Sportboot fährt sich in Rüdesheim fest

Rehbach am Edersee (ots) - Vermutlich bis zum Freitag, den 01.07.2022, wurde von einem Ponton an einer Großsteganlage in Rehbach am Edersee der Rumpf eines kleinen Segelbootes, mit dem amtlichen Kennzeichen GÖ-U14 und dem Namen "Mäcki", entwendet. Es handelt sich um einen Optimisten aus Holz mit einer Länge von 2,27m und einer Breite von 1,13m, Wert ca. 1000,- Euro. Das Zubehör des Bootes wurde auf der Steganlage ...

