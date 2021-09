Hessisches Bereitschaftspolizeipräsidium

POL-HBPP: Nordkammer der Schleuse Kostheim nach Schiffsunfall gesperrt

Wiesbaden (ots)

Während der Bergschleusung eines Tankmotorschiffes am heutigen Sonntagmorgen, kam es zu einer erheblichen Beschädigung an der Nordkammer der Schleusengruppe Kostheim. Der horizontale Kantenschutz der Schleusenspundwand wurde deformiert und ragt in die Kammer hinein. Aufgrund der Beschädigung bleibt die betroffene Schleusenkammer nach Auskunft der zuständigen Wasserstraßen- und Schifffahrtsverwaltung vorerst gesperrt. Der Schifffahrt steht zurzeit nur die Südkammer der Maineingangsschleuse zur Verfügung. Die Ermittlungen zur Unfallursache hat die Wasserschutzpolizeistation Wiesbaden aufgenommen.

