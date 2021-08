Hessisches Bereitschaftspolizeipräsidium

POL-HBPP: Gewässerverunreinigung auf dem Rhein durch Öl

Rüdesheim/Rheingau (ots)

Heute gegen 12.45 Uhr wurde der Wasserschutzpolizeistation (WSP) Rüdesheim von einem Schiffsführer über bunte Schlieren auf dem Rhein informiert. Die vermutete ölhaltige Substanz war auf dem Rheinabschnitt "Rüdesheimer Fahrwasser" bei Km 526 durch das schwere Streifenboot der WSP nicht zu erkennen, so dass eine Luftaufklärung durch die Polizeifliegerstaffel Hessen erforderlich wurde. Dadurch konnte die Verunreinigung hauptsächlich im Bereich "Rüdesheimer Aue" festgestellt werden. Da der Verursacher auch in der Schifffahrt vermutet wurde, wurden die in Frage kommenden Schiffe durch eine Streifenbootbesatzung der Wasserschutzpolizeistation Wiesbaden dokumentiert und in Augenschein genommen. Ermittlungen dauern noch an.

