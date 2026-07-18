Hessisches Landeskriminalamt

LKA-HE: Verkehrsunfall mit Streifenwagen - Fußgänger tödlich verletzt

Wiesbaden / Hanau (ots)

Gemeinsame Pressemitteilung der Staatsanwaltschaft Hanau und des Hessischen Landeskriminalamts

Am heutigen Samstag, 18.07.2026, ereignete sich gegen 04:30 Uhr ein Verkehrsunfall auf der Fahrbahn der Auheimer Straße in Hanau, bei dem ein Mann tödlich verletzt wurde.

Nach bisherigen Erkenntnissen kam es zu einem Zusammenstoß zwischen einem Streifenwagen und einem Fußgänger.

Durch die Polizeibeamten des Streifenwagens und den alarmierten Rettungsdienst wurde umgehend Erste Hilfe geleistet, dennoch verstarb der Mann an der Unfallstelle. Der Bereich der Auheimer Straße ist weiträumig abgesperrt.

Das Hessische Landeskriminalamt hat, wie in solchen Fällen üblich, die weiteren Ermittlungen zur Klärung der genauen Umstände und des Geschehensablaufs übernommen.

Zeugen, die sachdienliche Informationen im Zusammenhang mit dem Verkehrsunfallgeschehen geben können, werden gebeten, sich unter der Telefonnummer 0611 - 83 8300 mit dem HLKA in Verbindung zu setzen.

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