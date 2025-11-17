Wiesbaden - Polizeipräsidium Westhessen

POL-WI: 30-Jähriger aus Wiesbaden vermisst, Wiesbaden, Sonntag, 16.11.2025, 18:00 Uhr

Wiesbaden (ots)

(ro)Seit Sonntag wird der 30-jährige Maksymillian Medykowski aus Wiesbaden vermisst. Die Polizei bittet um die Mithilfe aus der Bevölkerung. Gegen 18:00 Uhr verließ er seine Wohnung und wurde seitdem nicht mehr gesehen. Der Vermisste könnte sich in einer hilflosen Lage befinden. Herr Medykowski ist etwa 1,85 m groß, von normaler Statur und hat braune kurze Haare. Zuletzt war er mit einer schwarzen Jacke, einer hellblauen Jeans und schwarzen Schuhen bekleidet. Hinweise zum Aufenthaltsort nimmt die Kriminalpolizei unter der Telefonnummer (0611) 345-0 oder jede andere Polizeidienststelle entgegen.

