POL-WI: Raub auf Kiosk +++ Gemeinschaftlich geschlagen und getreten +++ Fahrzeuge angegangen

1. Raub auf Kiosk,

Wiesbaden-Biebrich, Gibber Straße, Montag, 15.04.2024, 22.55 Uhr

(mb)Ein Räuber bedrohte am Montagabend in Wiesbaden einen Angestellten eines Kiosks mit einer abgebrochenen Glasflasche und erbeutete Bargeld.

Der bislang Unbekannte betrat gegen 22.55 Uhr den Kiosk in der Gibber Straße und begab sich direkt hinter den Verkaufstresen, wo sich der Angestellte des Ladens aufhielt. Aus einer mitgebrachten Einkaufstüte zog der Räuber nun einen abgebrochenen Flaschenhals heraus und bedrohte mit den scharfen Bruchkanten den Angestellten. Aus der Kassenschublade entnahm der Täter dann Bargeld. Mit der Beute von mehreren hundert Euro flüchtete der Unbekannte letztlich. Der Räuber war zwischen 24 und 30 Jahre alt, circa 1,80 m bis 1,90 m groß und von robuster Figur. Er wird mit großen Händen beschrieben und führte eine Einkaufstüte mit, die möglicherweise das Aldi-Logo trug. Der Täter war schwarz vermummt und mit einer braunen Jacke, einer schwarzen Hose sowie weißen Schuhen bekleidet. Der Kassierer blieb körperlich unversehrt. Die Kriminalpolizei in Wiesbaden hat die Ermittlungen aufgenommen und nimmt Hinweise unter der Telefonnummer (0611) 345-0 entgegen.

2. Gemeinschaftlich geschlagen und getreten, Wiesbaden-Südost, Moltkering, Sonntag, 14.04.2024, 20.00 Uhr

(mb)Am Sonntagabend wurde ein 36-Jähriger in Wiesbaden von vier Unbekannten attackiert.

Gegen 20.00 Uhr ermahnte der Mann am Moltkering einen der vier späteren Täter, weil dieser seinen Müll nicht ordnungsgemäß entsorgt haben soll. Die Ermahnung gipfelte in einer körperlichen Auseinandersetzung, in deren Verlauf der 36-Jährige zu Boden fiel. Auf dem Boden liegend wurde er nun gemeinschaftlich von den vier Tätern gegen den Kopf geschlagen und gegen die Beine getreten. Anschließend ließ die Tätergruppe von dem Mann ab und entfernte sich unerkannt vom Tatort. Die Hinzuziehung eines Rettungswagens war nicht von Nöten. Drei der vier Täter beschrieb er im Alter von 18 bis 20 Jahren und in einer Größe von 1,80 m bis 1,85 m. Einer war Brillenträger und ein anderer trug ein hellgrünes T-Shirt. Der vierte war mit 45 bis 50 Jahren deutlich älter und circa 1,70 m groß. Er hatte einen schwarzen Bart mit vereinzelt grauen Haaren und war mit einer Jeans bekleidet. Das Haus des Jugendrechts in Wiesbaden hat die Ermittlungen aufgenommen. Zeugen, die sachdienliche Hinweise geben können, melden sich bitte unter der Telefonnummer (0611) 345-2610.

3. Fahrzeuge angegangen,

Wiesbaden-Nordost, Prinzessin-Elisabeth-Straße, Sonntag, 14.04.2024, 23.30 Uhr bis Montag, 15.04.2024, 12.30 Uhr

(mb)In der Nacht von Sonntag auf Montag waren in Wiesbaden Diebe unterwegs und entwendeten elektronische Geräte.

In der Prinzessin-Elisabeth-Straße machten sich die Täter sowohl an einem grauen Renault 19 als auch an einem Pkw-Anhänger der Marke Sorepol zu schaffen.

Bei dem KFZ schlugen die Unbekannten die Scheibe der Fahrertür ein und gelangten so in das Fahrzeuginnere. Hier wurden die Täter fündig und entwendeten hochwertiges Kamera- und Lichtequipment im Wert von mehreren tausend Euro. Der hinterlassene Sachschaden beträgt etwa 250 Euro. Aus dem mit Plane überdeckten Anhänger wurden zwei Akkuschrauber der Marke Bosch im Wert von circa 500 Euro entwendet. In diesem Zusammenhang rät die Polizei: Lassen Sie keine Wertgegenstände im Innenraum des Fahrzeuges! Wenn Diebe auf der Suche nach möglichen Tatgelegenheiten sind und in den Fahrzeuginnenräumen auf den ersten Blick nichts für sie "Interessantes" entdecken, ist die Gefahr eines Einbruchs deutlich geringer. Hinweise auf die Täter nimmt die Kriminalpolizei in Wiesbaden unter der Telefonnummer (0611) 345-0 entgegen.

