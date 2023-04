Wiesbaden - Polizeipräsidium Westhessen

POL-WI: Sanitäter von Patient leicht verletzt +++ Motorradfelge löst Polizeieinsatz aus +++ Aktueller Blitzerreport

Wiesbaden (ots)

1. Sanitäter von Patient leicht verletzt, Wiesbaden, Biebrich, Friedrich-Bergius-Straße, 20.04.2023, 15:20 Uhr

(mk) Am Donnerstagnachmittag kam es in der Friedrich-Bergius-Straße in Wiesbaden-Biebrich zu einem Einsatz eines Rettungswagens, in dessen Verlauf nach derzeitigen Erkenntnissen ein Mitarbeiter des Rettungsdienstes leicht verletzt wurde. Gegen 15:20 Uhr wurde die Polizei darüber in Kenntnis gesetzt, dass sich ein Patient gegenüber einer Rettungswagenbesatzung im Rahmen eines Einsatzes auf dem Parkplatz eines in der Friedrich-Bergius-Straße befindlichen Baumarktes aggressiv verhalte. Als die Beamten am Einsatzort eintrafen war der Patient nicht mehr vor Ort. Nach derzeitigem Stand der Ermittlungen wurde der 41-Jährige Patient zunächst in dem Rettungswagen behandelt. Während der Behandlung sei er plötzlich nicht mehr mit der selbigen einverstanden gewesen, habe sich losgerissen und sei nach Aussage der Rettungswagenbesatzung auf diese losgegangen. Dabei wurde ein Sanitäter leicht verletzt, woraufhin er den Patienten aus dem Krankenwagen stieß. Der 41-Jährige entfernte sich anschließend von der Örtlichkeit. Die Polizei hat die Ermittlungen zur Klärung des Sachverhalts aufgenommen.

2. Motorradfelge löst Einsatz von Polizei und Kampfmittelräumdienst aus, Wiesbaden, Nordenstadt, Siemensstraße, 20.04.2023, 08:00 Uhr

(mk) Am Donnerstag sorgte eine Motorradfelge kurzzeitig für einen Einsatz von Polizei und Kampfmittelräumdienst. Gegen 08:30 Uhr wurde der Polizei mitgeteilt, dass auf einer in der Siemensstraße befindlichen Baustelle während Baggerarbeiten ein Gegenstand teilweise freigelegt wurde, der den Anschein erwecke, dass es sich dabei um Kampfmittel handeln könnte. Da auch die entsandte Streife zunächst von einem gefährlichen Gegenstand ausgehen musste, wurde der Kampfmittelräumdienst verständigt. Die Beamten sperrten den Bereich rund um den Gegenstand in einem Radius von 25m ab. Nach Eintreffen des Kampfmittelräumdienstes und Inaugenscheinnahme des Gegenstandes durch den selbigen, konnte ausgeschlossen werden, dass von diesem eine Gefahr ausgeht. Als die noch anhaftende Erde entfernt wurde, stellte sich heraus, dass es sich bei dem Gegenstand um eine alte Motorradfelge handelte.

3. Aktueller Blitzerreport

Das Polizeipräsidium Westhessen veröffentlicht wöchentlich Messstellen zur Geschwindigkeitsüberwachung. Dies ist ein Beitrag im Rahmen der Verkehrssicherheitsarbeit. Nachfolgend finden Sie eine Messstelle der Polizeidirektion Wiesbaden für die kommende Woche:

Mittwoch, 26. April 2023, B417, Gemarkung Wiesbaden

Die beteiligten Behörden weisen ausdrücklich darauf hin, dass es neben den veröffentlichten auch unangekündigte Messstellen geben kann.

