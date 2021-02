Wiesbaden - Polizeipräsidium Westhessen

POL-WI: Räuberischer Diebstahl +++ Taschendiebstahl und Konto geplündert +++ Körperverletzung +++ Trickbetrüger rufen an +++ Mehrere Verkehrsunfälle +++ Verkehrskontrollen in Wiesbaden +++

Wiesbaden (ots)

1. Räuberischer Diebstahl - Mitarbeiter verletzt, Ort: Wiesbaden, Hans-Böckler-Straße, Zeit: Mittwoch, 17.02.2021, 15:45 Uhr,

(jka) Am Mittwoch wurde in einem Lebensmittelmarkt in der Hans-Böckler-Straße ein Ladendieb erwischt und versuchte mit Gewalt zu flüchten. Gegen 15:45 Uhr entnahm ein Mann aus einem Regal im Kassenbereich mehrere Flaschen Alkoholika. Ohne zu bezahlen wollte er den Kassenbereich passieren, was jedoch den Angestellten auffiel. Ein weiterer Angestellter folgte dem Ladendieb und versuchte ihn zu hindern, das Geschäft zu verlassen. Es kam zu einer Auseinandersetzung zwischen dem Langfinger und dem Angestellten, in deren Verlauf der Täter dem Mitarbeiter des Marktes einen Ellenbogenstoß gegen den Kopf versetzte. Dem Verkäufer gelang es, dass Diebesgut zu sichern, der Täter konnte jedoch flüchten. Der Angestellte wurde leicht verletzt. Hinweise nimmt das 3. Polizeirevier Wiesbaden unter 0611 / 3452340 entgegen.

2. Taschendiebstahl im Lebensmittelgeschäft- im Anschluss Konto geplündert, Ort: Wiesbaden, Glarusstraße, Zeit: Mittwoch, 17.02.2021, 09:45 Uhr,

(jka) Gestern Vormittag wurde einem Senior in einem Lebensmittelgeschäft in der Glarusstraße durch zwei Taschendiebe die Geldbörse gestohlen. Der Geschädigte befand sich gegen 09:45 Uhr in einem Lebensmittelgeschäft in der Glarusstraße im Bereich der Kühltheken. Die Diebe hielten sich in der näheren Umgebung des älteren Herrn auf, wobei einer des diebischen Duos sehr nah an den Mann herantrat und einen günstigen Moment ausnutzte, um das Portemonnaie aus einer Jackentasche des Geschädigten zu entwenden. Beide konnten mit der Geldbörse samt EC- und Bankkarten, sowie Personaldokumenten und ungefähr einhundert Euro Bargeld entkommen. Kurze Zeit später traf es das Opfer erneut, als mit der entwendeten Bankkarte vom Konto des Seniors mehrere Hundert Euro Bargeld abgehoben worden sind. Bei dem Taschendieb, der die Geldbörse entwendete, soll es sich um einen 30 - 40 Jahre alten, ca. 180 cm großen Mann mit Bart und schwarzer Scheitelfrisur mit kurzgeschnittenen Seiten handeln. Er war bekleidet mit einer dunklen Steppjacke, einer schwarzen Jogginghose, schwarzen Adidas-Sneakers und einem Schal mit weißen Streifen an den Enden. Der Komplize war ebenfalls ungefähr 180 cm groß und im Alter von 30 - 35 Jahren. Er trug einen Bart sowie eine Kurzhaarfrisur und war bekleidet mit einer grünen Bomberjacke, einer dunklen Hose, dunklen Sneakers sowie einer mehrfarbig gepunkteten Basecap mit weißem Logo. Hinweisgeber, Zeugen sowie mögliche weitere Geschädigte melden sich bitte unter 0611 / 3452140 beim 1. Polizeirevier Wiesbaden.

3. Diebstahl an Kraftfahrzeug - Radkappen entwendet,

Ort: Mainz-Kastel, Rathausstraße,

Zeit: Dienstag, 16.02.2021, 19:00 Uhr bis 21:00 Uhr,

(jka) Am Dienstagabend zwischen 19:00 und 21:00 Uhr machte sich ein bislang unbekannter Täter an einem in der Rathausstraße in Mainz-Kastel abgestelltem weißen PKW zu schaffen und entwendete alle vier Radkappen. Der Geschädigte stellte gegen 19:00 Uhr seinen VW UP in der Rathausstraße unterhalb der sich dort befindlichen Brücke ab. Als er gegen 21:00 Uhr zu seinem Auto zurückkehrte stellte er fest, dass die vier Radkappen von seinen Reifen gestohlen wurden. Hinweisgeber und Zeugen wenden sich bitte unter 0611 / 3452540 an das 5. Polizeirevier.

4. Körperverletzung - zwei junge Männer leicht verletzt,

Ort: Wiesbaden, Marktplatz

Zeit: Mittwoch, 17.02.2021, 23:00 Uhr

(jka) Zwei junge Männer gerieten am Mittwochabend gegen 23:00 Uhr in der Innenstadt mit einer Personengruppe in Streit und wurden verletzt. Die beiden Geschädigten waren am Abend in Wiesbaden unterwegs und befanden sich im Bereich des Marktplatzes, als sie von einer siebenköpfigen Personengruppe angesprochen wurden. Die Unterhaltung entwickelte sich sehr schnell in einen Streit. Plötzlich wurde einer der beiden von einem bislang unbekannten Täter mit der Faust ins Gesicht geschlagen und ging daraufhin zu Boden. Sein Begleiter wollte ihm zur Hilfe eilen und wurde ebenfalls ins Gesicht geschlagen. Die jungen Männer wurden hierbei leicht verletzt. Einer von beiden wurde vorsorglich in ein Wiesbadener Krankenhaus gebracht, konnte dies aber kurz darauf wieder verlassen. Zeugen des Vorfalls oder Personen, die Angaben zu der siebenköpfigen Personengruppe machen können melden sich bitte unter 0611 / 3450 beim Haus des Jugendrechts der Polizeidirektion Wiesbaden.

5. Trickbetrüger rufen an - Betrugsmasche "Falsche Polizeibeamte",

Ort: Wiesbaden,

Zeit: Mittwoch, 17.02.2021,

(jka) Gestern haben im Laufe des Tages erneut mehrere Wiesbadenerinnen und Wiesbadener Anrufe von falschen Polizeibeamten erhalten. Die Täter erzählten bei den Gesprächen die bereits bekannte Geschichte, dass eine Einbrecherbande unterwegs sei und es auf die Wertsachen der Angerufenen abgesehen hätte. Der Anrufer versuchte außerdem, die Geschädigten über Vermögenswerte auszufragen und stellte den Besuch eines "Kollegen" in Aussicht. In allen registrierten Fällen, durchschauten die Angerufenen jedoch das Ansinnen der Täter und beendeten das Gespräch, da sie entweder über die Masche der Betrüger informiert oder misstrauisch waren. Die "echte" Polizei würde niemals Auskünfte über Vermögenswerte am Telefon verlangen. Daher ist aufgrund der neuesten Fälle Vorsicht geboten, da zu erwarten ist, dass die Täter weitere Versuche starten werden, um an Geld und Wertsachen ihrer Opfer zu kommen. Lassen Sie sich nicht auf die Masche ein und beenden Sie solche Gespräche sofort. Weitere Informationen zum Thema Betrug am Telefon erhalten Sie unter www.polizei-beratung.de.

6. Verkehrsunfall zwischen Fußgänger und Radfahrer - Fußgänger leicht verletzt,

Ort: Wiesbaden, Mainzer Straße,

Zeit: Mittwoch, 17.02.2021, 09:20 Uhr,

(jka) Am Mittwochmorgen kam es in der Mainzer Straße zu einem Verkehrsunfall zwischen einem Radfahrer und einem Fußgänger, bei dem der Fußgänger leicht verletzt wurde. Gegen 09:20 Uhr wollte ein 36-jähriger Mann zu Fuß die Fahrbahn überqueren. Ein 59-jähriger Radfahrer befuhr die Mainzer Straße aus Richtung Rheinstraße kommend in Fahrtrichtung Augustastraße. In Höhe der Hausnummer 19 kam es zum Zusammenstoß, bei dem der Fußgänger zu Boden stürzte und sich leicht verletzte. Er wurde vorsorglich für weitere Untersuchungen in ein Wiesbadener Krankenhaus gebracht. An dem Fahrrad entstand geringer Sachschaden. Die Ermittlungen zum Unfallhergang dauern an. Hinweise nimmt das 1. Polizeirevier unter 0611 / 3452140 entgegen.

7. Auffahrunfall zwischen Klein-LKW und PKW - Hoher Sachschaden,

Ort: L 3037, Gemarkung Wiesbaden, Höhe Chausseehaus, Zeit: Mittwoch, 17.02.2021, 15:40 Uhr,

(jka) Bei einem Auffahrunfall wurden am Mittwochnachmittag auf der L 3037 zwei Fahrzeuge erheblich beschädigt. Gegen 15:40 Uhr befuhren ein 67-jähriger Mann mit seinem PKW samt Anhänger sowie ein 28-Jähriger mit seinem Klein-LKW die Landesstraße 3037 aus Taunusstein kommend in Fahrtrichtung Wiesbaden. In Höhe Chausseehaus kam es aus bislang ungeklärter Ursache zu einem Auffahrunfall, indem der nachfolgende Kleinlastwagen auf den Anhänger des vorausfahrenden PKW auffuhr. Der entstandene Sachschaden an den beteiligten Fahrzeugen wird auf ungefähr 10.000 Euro geschätzt. Personen wurden nicht verletzt. Im Rahmen der laufenden Ermittlungen bittet das 3. Polizeirevier Unfallzeugen sich unter 0611 / 3452340 zu melden.

8. PKW kollidiert mit geparktem Fahrzeug

Ort: Wiesbaden, Daimlerstraße,

Zeit: Mittwoch, 17.02.2021, 15:45 Uhr

(jka) Am Mittwochnachmittag ist eine 39-jährige Autofahrerin beim Abbiegen mit einem geparktem PKW kollidiert. Die Frau befuhr gegen 15:45 Uhr die Dotzheimer Straße aus Richtung Innenstadt kommend und bog nach rechts in die Daimlerstraße ab. Aus bislang ungeklärter Ursache kam die 39-Jährige beim Abbiegevorgang von der Fahrbahn ab und streifte mit ihrer linken Fahrzeugseite die rechte Seite des abgestellten Autos. An beiden Fahrzeugen entstand erheblicher Sachschaden. Dieser wird auf ungefähr 13.000 Euro geschätzt. Hinweisgeber und Zeugen melden sich beim 3. Polizeirevier unter 0611 / 3452340.

9. Verkehrskontrollen mit Schwerpunkt Handy- und Gurtverstöße sowie Verkehrssicherheit,

Ort: Wiesbaden, Mainzer Straße, Schwalbacher Straße, Zeit: Mittwoch, 17.02.2021, 11:00 Uhr bis 16:30 Uhr,

(jka) Am Dienstag führten Revierkräfte der Polizeidirektion Wiesbaden im Stadtgebiet an verschiedenen Örtlichkeiten stationäre Verkehrskontrollen mit dem Schwerpunkt "Sicherheit im Straßenverkehr" durch. Der Schwerpunkt lag bei dem Erkennen von Fahrzeugmängeln, sowie der Einhaltung der Gurtpflicht und des Verbots der Nutzung von Mobiltelefonen während der Fahrt. Die Kontrollkräfte richteten sowohl im Bereich der Schiersteiner Straße, als auch in der Holzstraße stationäre Kontrollstellen ein. Es wurden 44 Fahrzeuge und 56 Personen kontrolliert. Drei Fahrzeuge wiesen Mängel auf und entsprechende Mängelanzeigen wurden gefertigt. Des Weiteren wurden 18 Ordnungswidrigkeitenverfahren wegen Missachtung der Gurtpflicht oder Nutzung eines Mobiltelefons eingeleitet.

Original-Content von: Wiesbaden - Polizeipräsidium Westhessen, übermittelt durch news aktuell