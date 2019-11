Wiesbaden - Polizeipräsidium Westhessen

POL-WI: Pressemitteilung der Polizei für Wiesbaden und den Rheingau-Taunus-Kreis

Wiesbaden (ots)

Wiesbaden

1. Trickdiebstahl, Wiesbaden, Straße der Republik, Mittwoch, 30.10.2019, 10:20 Uhr

(ba) Ein 75-jähriger Mann aus Wiesbaden ist am Mittwochvormittag in Wiesbaden Opfer eines Trickdiebs geworden. Gegen 10:20 Uhr sprach der bislang unbekannte Täter den Geschädigten an und lenkte diesen ab. Es gelang dem Trickdieb, Bargeld aus dem Portemonnaie des 75-Jährigen zu entwenden. Der Geschädigte beschreibt den Dieb als männlich, ca. 35 Jahre alt mit kurzen, schwarzen Haaren und etwas kräftiger Figur. Der Mann soll ca. 1,70 bis 1,75 m groß gewesen sein und dunkle Kleidung getragen haben. Zeugen werden gebeten, sich unter der Telefonnummer 0611 - 345 2140 beim 1. Polizeirevier in Wiesbaden zu melden.

2. Automatenaufbrecher von Anwohner ertappt, Wiesbaden-Delkenheim, Taunusring, Donnerstag, 31.10.2019, 22:55 Uhr

(ba) In Wiesbaden-Delkenheim haben bislang unbekannte Täter am Donnerstag gegen 22:55 Uhr versucht, einen Zigarettenautomaten aufzubrechen. Die Täter machten sich gerade an einem Automaten im Taunusring zu schaffen, als sie offensichtlich von einem Anwohner gestört wurden. Daraufhin flüchteten sie mit einem unbekannten Fahrzeug. Wenig später beobachtete der Anwohner einen Motorradfahrer, der in Richtung des Zigarettenautomatens fuhr. Als dieser den Zeugen erblickte, wendete er ohne erkennbaren Grund und fuhr entgegen der dort beginnenden Einbahnstraße in Richtung Soonwaldstraße. Weitere Zeugen werden gebeten, sich bei 2. Polizeirevier in Wiesbaden unter der Telefonnummer 0611 - 345 2240 zu melden.

3. Gescheiterter Einbruch in Gaststätte, Wiesbaden, Kaiser-Friedrich-Ring, Donnerstag, 31.10.2019, 00:10 Uhr bis 11:45 Uhr

(ba) Bislang unbekannte Täter haben am Donnerstag zwischen Mitternacht und 11:45 Uhr erfolglos versucht, in eine Gaststätte im Kaiser-Friedrich-Ring in Wiesbaden einzubrechen. Dazu versuchten sie die Eingangstür aufzuhebeln. Als dies misslang, flüchteten die Täter unerkannt. Die Kriminalpolizei in Wiesbaden hat die Ermittlungen aufgenommen und bittet Zeugen, sich unter der Telefonnummer 0611 - 345 0 zu melden.

4. BMW durch Steinwurf beschädigt, Mainz-Kastel, Wiesbadener Straße, Mittwoch, 30.10.2019, 15:00 Uhr bis Donnerstag, 31.10.2019, 09:00 Uhr

(ba) In der Wiesbadener Straße in Mainz-Kastel haben Unbekannte Steine auf ein geparktes Auto geworfen, welches dadurch beschädigt wurde. Ein 33-Jähriger aus Mainz-Kastel hatte den BMW der 5er Reihe am Mittwoch gegen 15:00 Uhr am Straßenrand abgestellt. Als er am nächsten Morgen gegen 09:00 Uhr zum Fahrzeug zurückkehrte, stellte er fest, dass mehrere Scheiben durch Steinwürfe beschädigt worden waren. Dabei entstand ein Sachschaden von ca. 2.500 Euro. Hinweise bitte an das 2. Polizeirevier in Wiesbaden unter der Telefonnummer 0611 - 345 2240.

5. Falschparker greift Busfahrer an, Wiesbaden, Moritzstraße, Donnerstag, 31.10.2019, 19:00 Uhr

(ba) Am Donnerstagabend ist der Fahrer eines Linienbusses von einem Autofahrer körperlich angegriffen worden. Der 34-Jährige war mit seinem Bus in der Moritzstraße unterwegs. Ein 54-jähriger Mann aus Mainz hielt mit seinem Mercedes Viano in zweiter Reihe, sodass der Bus nicht vorbeifahren konnte. Als der Busfahrer ausstieg, um den Fahrer des Mercedes zu bitten, sein Fahrzeug zu entfernen, wurde er von diesem geschlagen. Zeugen beobachteten den Vorfall und verständigten die Polizei. Gegen den 54-jährigen wurde ein Strafverfahren eingeleitet.

6. 10-Jährige bei Verkehrsunfall verletzt, Wiesbaden, Saalgasse, Donnerstag, 31.10.2019, 19:20 Uhr

(ba) Zu einem Verkehrsunfall, bei dem ein 10-jähriges Mädchen schwer verletzt wurde, kam es am Donnerstagabend in der Saalgasse in Wiesbaden. Nach bisherigen Erkenntnisse war ein 24-jähriger Mann aus Nieder-Olm mit seinem BMW X1 in der Saalgasse in Richtung Coulinstraße unterwegs. Die 10-Jährige wollte die Saalgasse überqueren, vermutlich um zu Freundinnen zu gelangen, die auf der anderen Seite warteten. Auf der Straße kam es zum Zusammenstoß zwischen dem BMW und dem Mädchen. Die 10-Jährige wurde bei dem Unfall verletzt und durch einen Rettungswagen ins Krankenhaus gebracht.

7. Alkoholisiert auf dem E-Scooter - kein Kavaliersdelikt, Wiesbaden, Bahnhofstraße Freitag, 01.11.2019, 00:25 Uhr

(ba) Am frühen Freitagmorgen gegen 00:25 Uhr wurden Beamte der Wiesbadener Polizei auf drei Männer aufmerksam, die mit E-Scootern aus der Fußgängerzone in Richtung Bahnhofsstraße fuhren. Aufgrund der unsicheren Fahrweise entschieden die Polizisten sich, die Männer zu kontrollieren. Dabei stellten sie fest, dass alle drei unter Alkoholeinfluss standen. Freiwillig durchgeführte Atemalkoholtests bestätigten den Verdacht und ergaben Werte zwischen 1,1 und 2,2 Promille. Die 3 Männer im Alter von 21, 25 und 36 Jahren mussten ihre E-Scooter daraufhin stehen lassen und die Beamten aufs Revier begleiten. Bei allen wurde eine Blutentnahme durchgeführt und die Führerscheine sichergestellt. In diesem Zusammenhang weist die Polizei darauf hin, dass für E-Scooterfahrer bei Alkohol die gleichen Grenzwerte wie am Steuer eines Autos gelten. Wer alkoholisiert mit einem E-Scooter erwischt wird, muss mit einem Ordnungswidrigkeiten- oder Strafverfahren rechnen und riskiert den Verlust seines Führerscheins!

8. Mehrere Straftaten im Baugebiet, Bierstadt Nord, Seit Oktober 2019

(ho)Seit etwas Anfang Oktober ist es im Baugebiet Bierstadt Nord zu Diebstählen und Vandalismusschäden in erheblichem Umfang gekommen. Unter anderem wurden Baufahrzeuge aufgebrochen und beschädigt, Reifen platt gestochen, Elektronik und Material entwendet oder beschädigt sowie mehrere Baustellentoiletten angezündet. Bisher wurden rund ein halbes Dutzend Anzeigen erstattet. Der bei den Taten entstandene Sachschaden beträgt bisher mehrere Tausend Euro. Die Polizei und das für die Baustelle verantwortliche Tiefbau- und Vermessungsamt der Landeshauptstadt Wiesbaden bitten die Bevölkerung um Mithilfe bei der Aufklärung der Straftaten und erhöhte Aufmerksamkeit in diesem Bereich. Sachdienliche Hinweise nimmt das 4. Polizeirevier unter 0611- 345-2440 entgegen.

Rheingau-Taunus-Kreis

1. Mehrere Fahrzeuge beschädigt, Bleidenstadt, Rauenthal, 30.10.2019 bis 31.10.2019

(ho)Im Zeitraum von Mittwoch bis Donnerstag sind in Taunusstein, Bleidenstadt und in Eltville, Rauenthal zwei geparkte Fahrzeuge erheblich beschädigt worden. Am Mittwochabend, in der Zeit zwischen 19.30 Uhr und 20.30 Uhr, war ein BMW im Falkenweg in Bleidenstadt geparkt. In diesem Zeitraum wurde der vordere, linke Kotflügel des Wagens mit einem spitzen Gegenstand zerkratzt. Der Schaden an dem BMW wird auf mindestens 500 Euro geschätzt. Ein weiterer Fall von Sachbeschädigung an einem geparkten Pkw wurde am Donnerstagmorgen festgestellt. In diesem Fall war ein VW Golf in der Neugasse in Rauenthal abgestellt und wurde auf der Beifahrerseite mit einem spitzen Gegenstand beschädigt. In diesem Fall beträgt der Sachschaden rund 2.000 Euro. Im ersten Fall nimmt die Polizei in Bad Schwalbach Hinweise unter der Telefonnummer (06124) 7078-0, im zweiten Fall die Polizei in Eltville unter der Telefonnummer (06123) 9090-0 entgegen.

2. Unfallfluchten mit hohem Schaden, Kiedrich, Idstein, 30.10.2019 und 31.10.2019

Bei zwei Unfällen in Idstein und Kiedrich sind in den vergangenen beiden Tagen an geparkten Fahrzeugen Schäden in Höhe von jeweils rund 1.500 Euro entstanden. In beiden Fällen flüchteten die Unfallverursacher, ohne sich um die entstandenen Sachschäden zu kümmern. In der Nacht zum Donnerstag war im Draiser Weg in Kiedrich ein BMW abgestellt, der vermutlich beim Vorbeifahren im Bereich des hinteren, linken Kotflügels beschädigt wurde. An dem beschädigten Fahrzeug konnte orangefarbene Folie gesichert werden. In der Welderstraße in Idstein stand gestern, im Zeitraum zwischen 16.00 und 18.00 Uhr, ein Opel Corsa auf dem Gelände eines Lebensmittelmarktes. Als die Besitzerin des Wagens zu ihrem Fahrzeug zurückkam, stellte sie auf der gesamten Fahrerseite einen erheblichen Streifschaden fest. Hinweise zu den Unfallfluchten nimmt die Polizei in Eltville unter der Telefonnummer (06123) 9090-0 und die Polizei in Idstein unter der Telefonnummer (06126) 9394-0 entgegen.

Rückfragen bitte an:



Polizeipräsidium Westhessen - Wiesbaden

Konrad-Adenauer-Ring 51

65187 Wiesbaden

Telefon: (0611) 345-1041 / 1042

E-Mail: pressestelle.ppwh@polizei.hessen.de

Original-Content von: Wiesbaden - Polizeipräsidium Westhessen, übermittelt durch news aktuell