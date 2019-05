Wiesbaden - Polizeipräsidium Westhessen

POL-WI: Pressemitteilungen der Polizei für Wiesbaden und den Rheingau-Taunus-Kreis

Wiesbaden (ots)

1. Pakete aus Sprinter entwendet, Wiesbaden-Dotzheim, Karl-Marx-Straße, 02.05.2019, 15:30 Uhr

(He)Am Donnerstag vor einer Woche kam es in der Karl-Marx-Straße zu einem Diebstahl mehrerer Pakete, welche in einem Mercedes Sprinter gelagert waren. Nach den ersten Ermittlungen sucht das 3. Polizeirevier nun nach Zeugen. Wie der Polizei verspätet mitgeteilt wurde, stellte der verantwortliche Fahrer seinen gelben Kastenwagen am Donnerstag, dem 02.05.2019 gegen 15:30 Uhr, für nur wenige Minuten in der Karl-Marx-Straße vor der Hausnummer 53 ab. Bei seiner Rückkehr stellte er dann fest, dass mehrere Pakete aus dem, nach Angaben des Verantwortlichen, verschlossenen Fahrzeug entwendet worden waren. Von den Paketen oder möglichen Tätern fehlte jede Spur. Plötzlich seien jedoch zwei Männer aufgetaucht, hätten sich als Mitarbeiter der Berufsgenossenschaft ausgeben und behauptet, sie hätten den Diebstahl beobachtet. Nun notierten die Fremden noch den Namen des Fahrers und fuhren anschließend in einer Mercedes A-Klasse davon. Ob die Männer etwas mit dem Verschwinden der Pakete zu tun haben steht noch nicht fest, deren Verhalten erschien jedoch äußerst merkwürdig. Erste Person: 25-30 Jahre, circa 1,80 m, "südländische Erscheinung", sprach gutes Deutsch, durchtrainiert, hochwertige Kleidung komplett in schwarz, Langarmshirt, Jeansweste, schwarze Hose, Bart, kurze schwarze Haare. Zweite Person: Haare circa zwei Zentimeter lang, schlank, "südländische Erscheinung", Jeansjacke, darunter Pullover mit Kapuze, ganz in schwarz, Tattoo an der rechten Halsseite, kreisförmig, Aufschrift "THUG LIFE". Die Ermittlungsgruppe des 3. Polizeireviers bittet Zeugen oder Hinweisgeber, sich unter der Rufnummer (0611) 345-2340 zu melden.

2. Kellerverschläge aufgebrochen, Wiesbaden, Hermannstraße, 04.05.2019, 12:00 Uhr - 07.05.2019, 12:00 Uhr

(He)Wie der Polizei erst gestern mitgeteilt wurde, kam es im Zeitraum von vergangenem Samstag bis Dienstag zu einem Einbruch in einen Keller in der Hermannstraße, bei dem ein Fahrrad sowie Spirituosen und Lebensmittel entwendet wurden. Es entstand ein Gesamtschaden von circa 1.700 Euro. Zwischen dem 04. und 07. Mai drang der Täter in den Keller eines Mehrfamilienhauses ein und öffnete dort gewaltsam drei Kellerverschläge. Anschließend gelang dem Täter unerkannt die Flucht. Bei dem Fahrrad handelt es sich um ein Mountainbike des Herstellers "Merida" in schwarz/grün. Das 4. Polizeirevier hat die Ermittlungen aufgenommen und bittet Zeugen oder Hinweisgeber, sich unter der Rufnummer (0611) 345-2440 zu melden.

3. PKW nach Unfall überschlagen - unverletzt, Wiesbaden, Dürerplatz, Zietenring, 10.05.2019, 00:25 Uhr

(He)In der vergangenen Nacht kam es auf dem Dürerplatz zu einem Verkehrsunfall, bei dem ein Gesamtschaden von circa 30.000 Euro entstand und sich ein PKW im Verlauf des Unfalles überschlug. Glücklicherweise wurde jedoch niemand bei dem Verkehrsunfall verletzt. Gegen 00:30 Uhr befuhr ein 34-Jähriger mit seinem VW Polo auf der Aarstraße, stadteinwärts in Richtung Seerobenstraße und musste im Bereich Dürerplatz an einer roten Ampel anhalten. Als an jener Ampelanlage das Signal für die Rechtsabbieger von rot auf grün wechselte, fuhr der Polo-Fahrer los. Das für ihn geltende Signal für die Geradeausspur zeigte jedoch, den ersten Zeugenangaben zufolge, noch Rotlicht. Da zur gleichen Zeit der Fahrer eines Ford auf dem Zietenring, aus Richtung Kurt-Schumacher-Ring, in Richtung Emser Straße unterwegs war, kollidierte dieser mit seiner Fahrzeugfront mit der Seite des Polos. Durch die Wucht des Aufpralls rutschte der Polo über eine Verkehrsinsel und überschlug sich im Anschluss. Beide Fahrer sowie der Beifahrer des Polo-Fahrers blieben bei dem Unfall, den ersten eigenen Angaben und Erkenntnissen zufolge, unverletzt.

4. Verkehrsunfallflucht auf Friedhofsparkplatz, Mainz-Kostheim, Mittlerer Sampelweg, 09.05.2019, 18:25 Uhr - 18:52 Uhr

(He)Gestern Abend kam es in Mainz-Kostheim auf dem Parkplatz des Kostheimer Friedhofes zu einer Verkehrsunfallflucht, bei der ein Sachschaden von circa 2.000 Euro entstand und sich der verursachende Fahrer, bzw. die Fahrerin, unerlaubt von der Unfallstelle entfernte. Der beschädigte Hyundai i30 wurde gegen 18:25 Uhr auf dem Parkplatz vor dem Friedhof im mittleren Sampelweg abgestellt. Als der Halter circa 30 Minuten später wieder an sein Fahrzeug zurückkam, stellte er den Schaden an der hinteren rechten Fahrzeugecke fest. Wie genau der Schaden entstand, ist nicht bekannt. Hinweise auf den Verursacher oder die Verursacherin liegen nicht vor. Der Verkehrsdienst der Wiesbadener Polizei hat die Ermittlungen übernommen und bittet Zeugen oder Hinweisgeber, sich unter der Rufnummer (0611) 345-0 zu melden.

Rheingau-Taunus-Kreis

1. Falsche Spendensammlerin stiehlt Bargeld, Idstein, Rodergasse, 06.05.2019, 15.30 Uhr,

(pl)Ein 78-jähriger Mann musste am Montagnachmittag in der Rodergasse in Idstein seine Spendenbereitschaft leider teuer bezahlen. Eine skrupellose Trickdiebin hatte sich dem Geschädigten gegenüber als Spendensammlerin ausgegeben. Als der 78-Jährige daraufhin seine Geldbörse hervorholte und die Spendenliste ausfüllte, schnappte sich die Täterin offensichtlich unbemerkt mehrere Geldscheine aus dem Portemonnaie. Der Diebstahl wurde erst später bemerkt. Die Trickdiebin soll noch keine 20 Jahre alt, ca. 1,60 Meter groß sowie schlank gewesen sein und ein südländisches Erscheinungsbild gehabt haben. Sie habe ein Kopftuch getragen und sei mit einem kurzen, geblümten Rock und schwarzen Strümpfen bekleidet gewesen. Hinweisgeber und weitere Geschädigte werden gebeten, sich mit der Polizei in Idstein unter der Telefonnummer (06126) 9394-0 in Verbindung zu setzen.

2. Reifendiebe auf Gelände von Autohaus, Idstein, Am Wörtzgarten, 09.05.2019, 18.00 Uhr bis 10.05.2019, 07.00 Uhr,

(pl)In der Nacht zum Freitag waren auf dem Gelände eines Autohauses in der Straße "Am Wörtzgarten" Reifendiebe zugange. Die Täter montierten von einem dort abgestellten Audi Q7 die Reifen inklusive der Felgen ab und bockten den Wagen auf Steinen auf. Der entstandene Gesamtschaden wird auf über 7.000 Euro geschätzt. Hinweisgeber werden gebeten, sich mit der Polizei in Idstein unter der Telefonnummer (06126) 9394-0 in Verbindung zu setzen.

3. Vandalismus im Bereich des Trinkwasserspeichers und der Grillhütte, Kiedrich, 09.05.2019, 11.00 Uhr bis 10.05.2019, 08.00 Uhr,

(pl)Im Bereich des Trinkwasserspeichers der Gemeinde Kiedrich und der nahegelegenen Grillhütte waren zwischen Donnerstagvormittag und Freitagmorgen Vandalen zugange. Die Täter traten am Trinkwasserspeicher den Zaun nieder, warfen Glasbausteine ein und beschädigten ein Türschloss. Darüber hinaus schlugen die Unbekannten an der Grillhütte die Glasscheiben eines Schaukastens ein. Hinweisgeber werden gebeten, sich mit der Polizei in Eltville unter der Telefonnummer (06123) 9090-0 in Verbindung zu setzen.

4. Betrüger geben sich als angebliche Microsoft-Mitarbeiter aus, Idstein, 09.05.2019,

(pl)Unangekündigt klingelt das Telefon und ein angeblicher Mitarbeiter von Microsoft berichtet von einem angeblichen Problem mit dem Computer des Angerufenen oder einer neu benötigten Lizenz. Zusätzlich zu den Telefonanrufen nutzen die falschen Microsoft-Mitarbeiter auch sogenannte Pop-up-Fenster, welche auf dem Computerbildschirm erscheinen. Es handelt sich hierbei um eine angebliche Warnmeldung von Microsoft, die den Nutzer auffordert, telefonischen Kontakt aufzunehmen. Tatsächlich wollen die Anrufer nicht helfen, sondern an das Geld der Bürgerinnen und Bürger kommen oder sich Zugriff auf deren Rechner, speziell zum Online-Banking, verschaffen. Durch geschickte Anweisungen gelingt es den Tätern in vielen Fällen, ihre Opfer zur Eingabe einer TAN zu bewegen oder Geldüberweisungen zu veranlassen. Am Donnerstag wurde in Idstein eine Frau von angeblichen Microsoft-Mitarbeitern angerufen. Die Angerufene ließ zunächst den Zugriff auf ihren Computer zu. Als die Betrüger dann aber eine Geldzahlung forderten, beendete sie glücklicherweise noch rechtzeitig das Telefonat, so dass offensichtlich kein Schaden entstanden ist. Die Polizei warnt dringend davor, auf derartige Anrufe einzugehen. Kein Mitarbeiter einer seriösen Softwarefirma wird Sie unaufgefordert zu Hause anrufen und die Behebung von Problemen anbieten, die Sie vor dem Anruf noch gar nicht hatten. Lassen Sie sich von Unbekannten nicht um den Finger wickeln und gehen Sie keinesfalls auf fragliche Angebote zur Installation einer Software oder Fernwartung ein. Beenden Sie das Gespräch rechtzeitig. Geben Sie keine Kontodaten, Kreditkartendaten oder gar ein Passwort preis und überweisen Sie kein Geld.

5. Autofahrer unter Drogeneinfluss, Rüdesheim, Geisenheimer Straße, 09.05.2019, 16.10 Uhr,

(pl)Eine Streife der Rüdesheimer Polizei hat am Donnerstagnachmittag in der Geisenheimer Straße in Rüdesheim einen 23-jährigen Autofahrer kontrolliert, welcher berauscht unterwegs war. Gegen 16.10 Uhr fiel den Polizeibeamten bei der Kontrolle des 23-Jährigen auf, dass dieser offensichtlich unter dem Einfluss berauschender Mittel stand. Ein Drogenvortest reagierte positiv. Gegen den Autofahrer wurde ein entsprechendes Ermittlungsverfahren eingeleitet.

