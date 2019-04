Wiesbaden - Polizeipräsidium Westhessen

POL-WI: Pressemitteilung der Autobahnpolizei Wiesbaden: Am Steuer eingeschlafen - Lkw-Unfall verursacht lange Bergungsarbeiten

Wiesbaden (ots)

Bundesautobahn 3, Fahrtrichtung Köln 04.04.2019, gg. 04.05 Uhr

(ho)Ein Lkw-Unfall auf der A 3 in Richtung Köln hat in den frühen Morgenstunden des heutigen Tages für Behinderungen und Bergungsarbeiten gesorgt, die vermutlich noch bis in die Nachmittagsstunden andauern werden. Ermittlungen der Wiesbadener Autobahnpolizei zufolge, war um kurz nach 04.00 Uhr ein Sattelzug aus Bulgarien auf der A3 unterwegs, als er kurz nach der Raststätte Bad Camberg die Kontrolle über das Fahrzeug verlor und von der Fahrbahn abkam. Der Sattelzug machte mehrere Sträucher, einige Meter Begrenzungszaun, Leitpfosten sowie einen Betonkanal dem Erdboden gleich, bevor er zwischen dem Seitenstreifen und der Böschung umkippte und auf der Seite liegen blieb. Wie durch ein Wunder blieb der 49-jährige Fahrer des Zuges unverletzt. Er gab in seiner Vernehmung an, während der Fahrt eingeschlafen zu sein. Da der Planenaufbau des Lkw aufplatzte, verlor der Anhänger mehrere Tonnen Zubehör für Fahrzeugbremsen. Um das Material zu bergen mussten Kräfte des Technischen Hilfswerks angefordert werden, die derzeit noch mit den Aufräumarbeiten beschäftigt sind. Aufgrund des Unfalles kam es im morgendlichen Verkehr zu leichten Behinderungen. Der Sachschaden beträgt mindestens 60.000 Euro.

