POL-WI: Pressemitteilungen der Polizei für Wiesbaden und den Rheingau-Taunus-Kreis

1. Körperliche Auseinandersetzung zwischen Jugendlichen, Wiesbaden, Schierstein, Hafenstraße, 27.03.2019, gg. 18.45 Uhr

(pa)Am Mittwochabend, gegen 18.45 Uhr, kam es in der Hafenstraße in Schierstein zu einer Auseinandersetzung zwischen Jugendlichen. Ein zunächst wohl verbaler Streit wurde im Verlauf schließlich zwischen vier jungen Männern auch körperlich ausgetragen. Hierbei wurde einer der Jugendlichen leicht verletzt. Die schnell durch Zeugen verständigte Polizei stellte bei einem Beteiligten zwei Messer, einen Schlagstock sowie eine Schreckschusswaffe fest, die dieser mit sich führte. Die Gegenstände wurden sichergestellt und eine Anzeige wegen Verstoßes gegen das Waffengesetz gefertigt. Was zu der Auseinandersetzung führte sowie deren genauer Ablauf, ist nun Teil der Ermittlungen.

2. Einbruch in Kellerraum, Wiesbaden, Bismarckring, 24.03.2019, 16.00 Uhr bis 27.03.2019, 20.40 Uhr (pa)Unter anderem zwei Laptops sowie mehrere Sonnenbrillen wurden bei einem Einbruch in den Keller eines Mehrfamilienhauses im Bismarckring entwendet. Unbekannte drangen zwischen Sonntag, 16.00 Uhr und Mittwoch, 20.40 Uhr gewaltsam in den Kellerverschlag ein und flüchteten unerkannt mit dem Diebesgut.

Zeugen und Hinweisgeber werden gebeten, sich beim 4. Polizeirevier unter (0611) 345 - 2440 zu melden.

3. Kupferkabel gestohlen, Wiesbaden, Neptunstraße, Freitag, 22.03.2019, 11:00 Uhr bis Mittwoch, 27.03.2019, 08:30 Uhr

(jn)Kupferdiebe haben in den vergangenen Tagen auf einer Baustelle im Wiesbadener Stadtteil Bierstadt zugeschlagen und Kuper gestohlen. Im Tatzeitraum zwischen zurückliegendem Freitagvormittag und Mittwochmorgen betraten die bislang unbekannten Täter die Tiefgarage eines Rohbaus in der Neptunstraße, hebelten eine provisorische Tür aus der Wand und entwendeten mehrere Hundert Meter Kupferkabel. Der Wert dürfte sich ersten Schätzungen zufolge auf einige Hundert Euro belaufen. Das 4. Polizeirevier in Wiesbaden wird die weiteren Ermittlungen übernehmen und erbittet sachdienliche Hinweise unter der Telefonnummer 0611 / 345 - 2440.

4. Rollerfahrer bei Abbiegeunfall schwer verletzt, Wiesbaden, Dotzheimer Straße, 27.03.2019, gg. 22.05 Uhr

(pa)Schwer verletzt wurde ein 32-jähriger Fahrer eines Motorrollers am Mittwochabend in der Dotzheimer Straße. Er fuhr gegen 22.05 Uhr aus Richtung Holzstraße kommend in Richtung Kurt-Schuhmacher Ring, als auf Höhe der Assmannshäuser Straße ein 30-jähriger Mann mit seinem Mercedes, von der Dotzheimer Straße aus kommend, nach links in die Assmannshäuser Straße abbiegen wollte. Der 30-Jährige nahm dem Rollerfahrer dabei die Vorfahrt und es kam zum Zusammenstoß. Dabei erlitt der 32-Jährige schwere Verletzungen. Er wurde in ein nahegelegenes Krankenhaus gebracht.

5. Pkw wird geschnitten und verunfallt - Verursacher flüchtet, Wiesbaden, Bundesstraße 455, Bereich Ausfahrt Erbenheim Nord, Donnerstag, 27.03.2019, 22:10 Uhr

(jn)Mehrere Tausend Euro Sachschaden sind das Ergebnis einer Verkehrsunfallflucht, die sich am Donnerstagabend auf der B455 bei Wiesbaden ereignet haben soll. Den Angaben des geschädigten 23-jährigen Audi-Fahrers zufolge sei dieser gegen 22:10 Uhr auf der linken Fahrspur der B455 aus Wiesbaden kommend in Fahrtrichtung Erbenheim unterwegs gewesen. In Höhe der Ausfahrt Erbenheim-Nord soll er dann rechts von einem Pkw überholt und anschließend geschnitten worden sein. Um eine mögliche Kollision zu verhindern, wich der 23-jährige Wiesbadener nach links aus und kollidierte dabei mit der Leitplanke. In diesem Zusammenhang entstand ein Sachschaden in Höhe von mehreren Tausend Euro. Indes entfernte sich der Unfallverursacher unerlaubt von der Unfallstelle. Die Polizei in Wiesbaden ermittelt nun wegen Verkehrsunfallflucht und Nötigung und bittet Zeugen, die den Vorfall beobachtet haben, sich beim 2. Polizeirevier unter der Rufnummer 0611 / 345 - 2240 zu melden.

Rheingau-Taunus-Kreis

1. Erlegter Hirsch aufgefunden, Heidenrod, Waldgebiet zwischen Kemel und Watzelhain, 23.02.2019 bis 26.03.2019, 14.00 Uhr,

(pl)Am Dienstagmittag wurde im Waldgebiet zwischen Kemel und Watzelhain ein erlegter Hirsch aufgefunden. Nach derzeitigem Kenntnisstand kann nicht ausgeschlossen werden, dass das Tier während der Schonzeit absichtlich und ohne Erlaubnis erlegt und anschließend im Wald zurückgelassen wurde. Die Wiesbadener Kriminalpolizei (K24) hat die Ermittlungen wegen möglicher Jagdwilderei aufgenommen und bittet Zeugen und Hinweisgeber, sich unter der Telefonnummer (0611) 345-0 zu melden.

2. Opferstöcke aufgebrochen, Geisenheim, Bischof-Blum-Platz, 26.03.2019, 20.00 Uhr bis 27.03.2019, 16.30 Uhr,

(pl)Zu einem Diebstahl von Bargeld kam es zwischen Dienstagabend und Mittwochnachmittag in dem Geisenheimer Dom. Unbekannte Täter brachen die beiden Opferstöcke des Doms auf und entwendeten anschließend das Münzgeld. Hinweisgeber werden gebeten, sich mit der Polizei in Rüdesheim unter der Telefonnummer (06722) 9112-0 in Verbindung zu setzen.

3. Diebstahl von Bienenvölkern, Hünstetten, Wallbach, Bundesstraße 417 23.03.2019, 16.00 Uhr bis 26.03.2019, 11.00 Uhr,

(pl)Zwischen Samstagnachmittag und Dienstagvormittag haben unbekannte Täter bei Wallbach zwei Bienenvölker samt Unterkunft gestohlen. Die beiden entwendeten Bienenvölker waren rechtsseitig der B 417 in der Nähe der Hühnerkirche untergebracht. Personen, die verdächtige Beobachtungen gemacht haben, und Hinweisgeber, werden gebeten, sich mit der Polizei in Idstein unter der Rufnummer (06126) 9394-0 in Verbindung zu setzen.

