POL-WI: Pressemitteilungen der Polizei für Wiesbaden und den Rheingau-Taunus-Kreis

1. Dreiste Trickdiebe machen Beute, Wiesbaden, Holzstraße, 26.03.2019, 13:00 Uhr - 13:30 Uhr

(He)Gestern Mittag waren Trickdiebe in der Holzstraße in Wiesbaden unterwegs und entwendeten aus der Wohnung eines älteren Ehepaares mehrere Tausend Euro Bargeld und Schmuck. Mit dem Handwerkertrick gelangten die Täter in die Wohnung des Ehepaares. Die erste Kontaktaufnahme mit der Ehefrau erfolgte im Treppenhaus des Mehrfamilienhauses. Es wurde etwas von einem Wasserrohrbruch erzählt, welcher eine Kontrolle in der Wohnung der ausgesuchten Opfer notwendig machen würde. Dummerweise fanden in dem Haus zum Tatzeitpunkt tatsächlich Reparaturarbeiten statt, sodass die Erläuterung der Diebe glaubhaft erschien. In der Wohnung wurde die Seniorin dann von einem Täter abgelenkt, während ein zweiter Täter unbemerkt in die Wohnung gelangte und nach Wertsachen suchte. Augenscheinlich entwendete der Täter dreister Weise die Wertsachen aus dem Schlafzimmer, obwohl der Ehemann dort schlief. Täter 1: 45 - 50 Jahre, circa 1,85 Meter, schwarze, kurze Haare, sprach deutsch, dunkelblauer Mantel, dunkle Hose, sehr elegant gekleidet. Täter 2: circa 50 Jahre, korpulent, von kleiner Gestalt, kurze Haare, sprach deutsch, Bluejeans, orangefarbene Weste. Die Wiesbadener Kriminalpolizei hat die Ermittlungen übernommen und bittet Zeugen oder Hinweisgeber, sich unter der Rufnummer (0611) 345-0 zu melden.

2. BMW entwendet, Wiesbaden, Gertrud-Bäumer-Straße, 26.03.2019, 21:00 Uhr - 27.03.2019, 07:00 Uhr

(He)In der vergangenen Nacht entwendeten unbekannte Täter in der Gertrud-Bäumer-Straße in Wiesbaden einen BMW 530 in schwarz mit dem amtlichen Kennzeichen OD-FM 543. Der PKW wurde gestern, gegen 21:00 Uhr, in einer Grundstücksauffahrt abgestellt. Heute, gegen 07:00 Uhr, war der PKW dann verschwunden. Hinweise auf die oder den Täter liegen nicht vor. Die Wiesbadener Kriminalpolizei hat die Ermittlungen übernommen und bittet Zeugen oder Hinweisgeber, sich unter der Rufnummer (0611) 345-0 zu melden.

3. Mercedes Viano aufgebrochen, Wiesbaden, Westendstraße, 25.03.2019, 19:30 Uhr - 26.03.2019, 11:00 Uhr

(He)In der Nacht von Montag auf Dienstag brachen unbekannte Täter in einen in der Westendstraße geparkten Mercedes "Viano" ein und verursachten einen Gesamtschaden von mehreren Hundert Euro. Der Wagen wurde am Montagabend, gegen 19:30 Uhr, auf der Straße abgestellt. Gestern, gegen 11:00 Uhr, musste die Fahrzeugführerin dann feststellen, dass die Fahrertür aufgebrochen und unter anderem ein mobiles Navigationsgerät entwendet worden war. Hinweise auf die Täter liegen nicht vor. Die Wiesbadener Kriminalpolizei hat die Ermittlungen übernommen und bittet Zeugen oder Hinweisgeber, sich unter der Rufnummer (0611) 345-0 zu melden.

Rheingau-Taunus-Kreis

1. Kriminelle stehlen Zigarettenautomat aus Gaststätte, Walluf, Oberwalluf, Mühlstraße, Dienstag, 26.03.2019, 00:45 Uhr bis 07:30 Uhr

(jn)In der Nacht auf Dienstag hatten es Einbrecher auf eine Gaststätte in Oberwalluf abgesehen, aus der sie einen Zigarettenautomaten entwendeten. Zwischen 00:45 Uhr und 07:30 Uhr öffneten die bislang unbekannten Täter die Eingangstür des Lokals in der Mühlstraße und entwendeten einen im Eingangsbereich aufgestellten Zigarettenautomaten sowie Münzgeld. Die Höhe des Gesamtschadens steht derzeit noch nicht fest. Zeugen oder Hinweisgeber, die Hinweise zu dem Tatgeschehen geben können, werden gebeten, sich mit der Polizei in Eltville unter der Telefonnummer 06123 / 9090 - 0 in Verbindung zu setzen.

2. Drogenfund bei Personenkontrolle, Taunusstein, Seitzenhahn, K 703, Waldparkplatz, Mittwoch, 27.03.2019, 01:35 Uhr

(jn)Das richtige Gespür hatten Beamte der Polizeistation in Bad Schwalbach in der vergangenen Nacht, als sie einen 22-jährigen Mann aus Taunusstein auf einem Waldparkplatz bei Seitzenhahn kontrollierten und Drogen bei ihm fanden. Um 01:35 Uhr fiel den Beamten ein Pkw mit ausgeschaltetem Motor auf dem Waldparkplatz der K 703 auf, in dem ein junger Mann saß. Im Rahmen der folgenden Kontrolle fanden die Polizisten dann ca. 30 Gramm Marihuana. Der Taunussteiner muss sich nun mit einem Ermittlungsverfahren wegen des Verstoßes gegen das Betäubungsmittelgesetz auseinandersetzen.

3. Blindgänger aufgefunden, K 690, zwischen Panrod und Hennethal, 27.03.2019, 11:15 Uhr - 13:40 Uhr

(He)Heute, gegen 11:15 Uhr, entdeckten Mitarbeiter der Straßenmeisterei Idstein auf der K 690 einen verrosteten Blindgänger und verständigten daraufhin die Polizei sowie weitere Behörden. Nach einer Begutachtung durch den zuständigen Kampfmittelräumdienst handelte es sich um eine Handgranate aus dem 2. Weltkrieg. Da ein Abtransport als zu unsicher betrachtet wurde, entschloss man sich für eine Sprengung vor Ort auf freiem Feld. Dies geschah gegen 13:40 Uhr und verlief ohne besondere Vorkommnisse. Während der Dauer der Einsatzmaßnahmen wurde die K 690 in dem entsprechenden Bereich gesperrt. Nach erfolgter Sprengung konnten die Sperrungen aufgehoben und die Einsatzmaßnahmen beendet werden.

4. Einbrecher stehlen PKW und bauen Unfall, Hünstetten-Oberlibbach, Kesselbacher Weg, 26.03.2019, 22:00 Uhr - 27.03.2019, 03:40 Uhr

(He)Ein oder mehrere Einbrecher stiegen in der vergangenen Nacht in Hünstetten-Oberlibbach in eine Wohnung ein und entwendeten aus dieser den Fahrzeugschlüssel der Wohnungsinhaberin. Mit diesem starteten sie dann den vor dem Anwesen abgestellten Peugeot 207 der Geschädigten und fuhren davon. Unterwegs verunfallten die oder der Täter dann und ließen das stark beschädigte Fahrzeug auf offener Strecke zurück. Die Täter stiegen zunächst im Kesselbacher Weg durch die zuvor gewaltsam geöffnete Terrassentür in die Wohnung ein und durchsuchten diese. Hierbei fiel ihnen dann der PKW-Schlüssel in die Hände. Mit dem PKW fuhren die Täter dann über die L 3274 aus Richtung Niederlibbach in Richtung Hohenstein-Strinz Margarethä. In einer Kurve verlor der Fahrer dann augenscheinlich die Kontrolle über den zuvor entwendeten PKW und prallte in die seitliche Schutzplanke. Das Fahrzeug wurde zurückgelassen und der oder die Täter flüchteten. Der PKW wurde sichergestellt. Hinweise auf die Täter liegen bis dato nicht vor. Die Polizei in Idstein hat die Ermittlungen übernommen und bittet Zeugen oder Hinweisgeber, sich unter der Rufnummer (06126) 9394-0 zu melden.

5. Radfahrer angefahren und verletzt, Idstein,Richard-Klinger-Straße, 27.03.2019, 06:30 Uhr

(He)Heute Morgen wurde in der Richard-Klinger-Straße in Idstein ein 42-jähriger Radfahrer bei einem Verkehrsunfall verletzt und zur Behandlung in ein Krankenhaus eingeliefert. Ersten Ermittlungen zufolge war der Fahrradfahrer gegen 06:30 Uhr in der Richard-Klinger-Straße aus Fahrtrichtung "Am weißen Stein kommend in Richtung "Am Wörtzgarten" unterwegs. Ein sich dem Radfahrer von hinten nähernder Pkw-Fahrer aus Idstein übersah aus ungeklärter Ursache den 42-Jährigen und kollidierte mit dessen Fahrrad. Dadurch stürzte der Radfahrer auf den Boden und verletzte sich. Es entstand ein Sachschaden in Höhe von circa 3.500 Euro. Zeugen des Unfallgeschehens werden gebeten, sich bei der Polizeistation Idstein unter der Rufnummer (06126) 9394-0 zu melden.

