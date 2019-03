Wiesbaden - Polizeipräsidium Westhessen

POL-WI: Pressemitteilungen der Polizei für Wiesbaden und den Rheingau-Taunus-Kreis

Wiesbaden (ots)

Wiesbaden

1. Überfall mit Messer, Wiesbaden, Platz der deutschen Einheit, 21.03.2019, gg. 14.40 Uhr

(ho)Ein 29-jähriger Mann ist gestern am helllichten Tage am Platz der deutschen Einheit von einem Mann und einer Frau überfallen worden. Ersten Angaben des Geschädigten zufolge wurde er von dem Duo angehalten und mit einem Messer bedroht. Einer Aufforderung seine EC-Karte herauszugeben kam er nach, woraufhin die Täter die Flucht ergriffen. Aufgrund der Tatsache, dass der Geschädigte wenig kooperativ war, konnte keine verwertbare Personenbeschreibung in Erfahrung gebracht worden. Da bisher wenig zum Ablauf der Tat bekannt ist, bittet die Wiesbadener Kriminalpolizei um Hinweise von Augenzeugen unter der Telefonnummer (0611) 345-0.

2. Festnahmen nach Einbruch in Geschäft, Wiesbaden, Schwalbacher Straße, 22.03.2019, gg. 01.35 Uhr

(ho)Ein Tritt gegen die Scheibe eines Geschäftes, die daraufhin zersprang und anschließend flinke Finger, die unterschiedliche Wertsachen aus der Auslage stahlen und damit die Flucht ergriffen. So oder so ähnlich lief den Aussagen von Zeugen zufolge ein Einbruch in der vergangenen Nacht in der Schwalbacher Straße ab. Glücklicherweise konnte eine aufmerksame Zeugin die Tat beobachten und die Täter gut beschreiben, nachdem sie die Polizei verständigt hatte. Bei der sofort eingeleiteten Fahndung gelang es den Einsatzkräften zwei dringend verdächtige Männer im Alter von jeweils 19 Jahren anzutreffen und festzunehmen. Einer der Flüchtigen wurde mitsamt Diebesgut im Bereich der Adolfstraße, sein Komplize im Bereich der Friedrichstraße dingfest gemacht. Gegen beide Beschuldigte wurde ein Strafverfahren wegen schwerem Diebstahl eingeleitet. Das Fachkommissariat für Einbruchsdelikte bei der Wiesbadener Kriminalpolizei hat die Ermittlungen aufgenommen.

3. 37-Jährige leistet Widerstand, Wiesbaden, Dotzheim, Veilchenweg, 21.03.2019, gg. 12.05 Uhr

(ho)Gestern Mittag ist eine Personenkontrolle im Veilchenweg in Dotzheim eskaliert und endete mit einer Widerstandhandlung. Zuvor war eine verdächtige Frau im Veilchenweg gemeldet worden, weswegen sich eine Streife sich auf den Weg machte. Die Beamten konnten eine 37-jährige Frau ausmachen, die im Anschluss einer Personenkontrolle unterzogen werden sollte. Die Frau verweigerte jedoch die Herausgabe ihrer Personalien und ging stattdessen auf die Polizisten los. Bei den anschließenden Maßnahmen musste sie zu Boden gebracht werden und ihr wurden Handfesseln angelegt. Gegen die Frau wurde ein Strafverfahren wegen Widerstandes gegen Vollstreckungsbeamte eingeleitet.

4. Hoher Schaden durch Mülltonnenbrand, Wiesbaden, Lahnstraße, 22.03.2019 gg. 04.30 Uhr

(ho)Beim Brand einer Großraummülltonne ist heute am frühen Morgen ein Schaden in Höhe von mindestens 5.000 Euro entstanden. Nachdem die Großraummülltonne von mindestens drei Personen entzündet worden war, machten sich sofort mehrere Streifen auf den Weg zum Einsatzort. Im Zuge der Fahndung wurden zwei Tatverdächtige angetroffen. Einer dritten Person gelang die Flucht. Die Ermittlungen, ob die festgestellten Personen tatsächlich für die Verursachung des Brandes in Frage kommen, dauern an. Nachdem die Mülltonne in Vollbrand geraten war, wurden durch die starke Hitzeentwicklung ein in der Nähe parkender Pkw, eine Laterne, zwei Altkleidercontainer und eine weitere Mülltonne in Mitleidenschaft gezogen. Weitere Hinweise von Augenzeugen nimmt das 3. Polizeirevier unter der Telefonnummer (0611) 345-2340 entgegen.

5. Randalierer beschädigen Fahrzeuge, Wiesbaden, Bahnhofsplatz, Gartenfeldstraße, festgestellt am 21.03.2019, gg. 09.45 Uhr

(ho)Gestern Morgen wurden im Bereich der Gartenfeldstraße und des Bahnhofsplatzes mehrere beschädigte Fahrzeug festgestellt, die offenbar Randalierern zum Opfer gefallen sind. Insgesamt wurden bisher drei beschädigte Pkw festgestellt, an denen ein Sachschaden in Höhe vom mehreren Tausend Euro entstanden ist. An den betroffenen Autos wurden die Spiegel abgetreten, Scheiben eingeschlagen und die Scheibenwischer abgerissen. Das 1. Polizeirevier ermittelt wegen Sachbeschädigung gegen Unbekannt. Daher werden Zeugen der Taten und weitere Geschädigte gebeten, sich unter der Telefonnummer (0611) 345-2140 zu melden.

6. Hochwertige Werkzeuge gestohlen, Wiesbaden, Rothstraße, Nacht zum 21.03.2019

(ho)Dass auch Handwerker gut beraten sind, ihre hochwertigen Werkzeuge nachts aus dem Fahrzeug zu entfernen, wurde einem Geschädigten am Donnerstagmorgen bewusst. In der Nach zum Donnerstag hatten es nämlich Einbrecher genau auf diese Gegenstände in seinem Wagen abgesehen. Die Täter brachen eine Seitenscheibe des Transporters auf und gelangten anschließend in den Fahrzeuginnenraum. Nachdem sie das Fahrzeug durchsucht hatten, flüchteten sie mit mehreren hochwertigen Werkzeugen unerkannt vom Tatort. Die Kriminalpolizei hat die Ermittlungen aufgenommen und nimmt Hinweise unter der Telefonnummer (0611) 345-0 entgegen.

Rheingau-Taunus-Kreis

1. Wohnungseinbruch, Idstein, Am Weißen Stein, 21.03.2019, 13.30 Uhr bis 22.30 Uhr,

(pl)Am Donnerstag brachen unbekannte Täter in eine Wohnung in der Straße "Am Weißen Stein" in Idstein ein. Die Täter verschafften sich zwischen 13.30 Uhr und 22.30 Uhr durch ein aufgehebeltes Fenster Zutritt zu den Räumlichkeiten und ergriffen dann jedoch offensichtlich die Flucht, ohne etwas entwendet zu haben. Hinweisgeber werden gebeten, sich mit der Polizei in Idstein unter der Telefonnummer (06126) 9394-0 in Verbindung zu setzen.

2. Kurz umgedreht - Abgelegte Handtasche gestohlen, Bad Schwalbach, Brunnenstraße, 21.03.2019, 19.03 Uhr,

(pl)Einen ganz kurzen Moment der Unachtsamkeit machte sich am frühen Donnerstagabend in Bad Schwalbach ein Dieb zu Nutzen und entwendete blitzschnell eine abgelegte Handtasche. Die Geschädigte hatte ihre dunkelblaue Tasche um kurz nach 19.00 Uhr in der Brunnenstraße auf dem Boden abgestellt. Als sie sich dann wieder ihrem dort geparkten Pkw zudrehte, schnappte sich ein etwa 1,75 Meter großer Mann die abgelegte Handtasche und lief mit der Beute über die Brunnenstraße in Richtung Adolfstraße davon. Der Dieb war mit einer dunkelblauen Jeans und einer dunklen, kurzen Jacke bekleidet. Zeugen des Vorfalls und Hinweisgeber werden gebeten, sich mit der Polizei in Bad Schwalbach unter der Telefonnummer (06124) 7078-0 in Verbindung zu setzen.

3. Enkeltricks gescheitert, Schlangenbad, Heidenrod, 21.03.2019,

(pl)Trickbetrüger versuchen immer wieder mit dem Enkeltrick an das Bargeld ihrer Opfer zu gelangen. Im Bereich von Schlangenbad und Heidenrod wurden am Donnerstag zwei Personen von einem Mann angerufen, der sich als Familienangehöriger oder aber Bekannter ausgab und um eine größere Summe Bargeld für einen Autokauf bat. Die Angerufenen ließen sich von dem Anrufer jedoch nicht aufs Glatteis führen, so dass die Telefonate schließlich abgebrochen wurden. In diesem Zusammenhang weist die Polizei darauf hin, dass es immer wieder zu gleichgelagerten Straftaten zum Nachteil meist älterer Menschen kommt. Die Anrufer geben sich als Verwandte, ehemalige Arbeitskollegen oder Schulfreunde aus und erreichen durch geschickte Gesprächsführung, dass die Geschädigten ihnen Glauben schenken. Gerade die Gutgläubigkeit und Hilfsbereitschaft älterer Menschen wird hier auf äußerst niederträchtige Art und Weise ausgenutzt. Die Polizei appelliert daher an die älteren Mitbürgerinnen und Mitbürger, bei solchen Anrufen äußerst sensibel zu reagieren und sich nicht zu übereilten Geldübergaben überreden zu lassen. Im Zweifel sollte die Polizei verständigt werden. Vor allem sollte eine Rückversicherung bei den tatsächlichen Verwandten, Freunden oder Arbeitskollegen erfolgen. Diese haben für die Nachfrage sicherlich Verständnis.

4. Handtasche beim Einkauf nicht unbeaufsichtigt lassen, Taunusstein, Hahn, Gottfried-Keller-Straße, 22.03.2019, 09.15 Uhr,

(pl)In einem Einkaufsmarkt in der Gottfried-Keller-Straße in Taunusstein-Hahn musste eine Frau am Freitagmorgen die Erfahrung machen, dass man die Handtasche niemals unbeaufsichtigt lassen sollte. Die Geschädigte hatte ihre Handtasche während des Einkaufs an den Einkaufswagen gehängt. Diebe nutzten daraufhin die Gunst der Stunde und schnappten sich gegen 09.15 Uhr in einem unbeobachteten Moment die Tasche. Die Polizei warnt immer wieder vor Taschendieben, die nur auf eine günstige Gelegenheit warten, um Beute zu machen. Es wird empfohlen, Taschen mit Wertgegenständen verschlossen auf der Körpervorderseite oder unter dem Arm geklemmt zu tragen. Keinesfalls sollten Handtaschen in einem unbeaufsichtigten Einkaufswagen zurückgelassen werden.

