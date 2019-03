Wiesbaden - Polizeipräsidium Westhessen

POL-WI: Pressemitteilungen der Polizei für Wiesbaden und den Rheingau-Taunus-Kreis

Wiesbaden (ots)

1. Betrüger erbeuten mehrere Hundert Euro, Wiesbaden, 15.03.2019 - 18.03.2019

(He)Am vergangenen Wochenende wurde ein 85-jähriger Mann aus Wiesbaden zum Opfer von Betrügern und verlor dadurch mehrere Hundert Euro. Die Betrüger waren mit der Masche des sogenannten Gewinnspielversprechens erfolgreich. Sie riefen den Senior an und stellten einen Lottogewinn in Aussicht. Da für die Übergabe des Gewinns ein Transportunternehmen beauftragt worden sei, müsse nun vor der Auszahlung eine Gebühr bezahlt werden. Das Opfer wurde nun angewiesen Geldwertkarten im Wert von knapp 1000 Euro zu kaufen und die entsprechenden Codenummern telefonisch an die Täter zu übermitteln. Als dies erledigt war, witterten die Täter eine größere Beute und verlangten eine weitere Gebühr. Nun wurde es dem 85-Jährigen jedoch zu bunt, er lehnte jedwede weitere Zahlung ab und erstattete Strafanzeige. Betrüger versuchen immer wieder, mit der "Gewinnmasche" an Geld zu kommen. Lassen Sie sich auf solche Spielereien nicht ein. Schenken Sie telefonischen Gewinnversprechen keinen Glauben, insbesondere wenn die Einlösung des Gewinnes an Bedingungen geknüpft ist. Leisten Sie keinerlei Vorauszahlungen auf versprochene Gewinne, denn ein seriöses Unternehmen wird die Gewinnausschüttung niemals von einer Vorauszahlung abhängig machen! Und eines ist sowieso klar: Wer nicht bei einem Gewinnspiel mitgespielt hat, kann auch nicht gewinnen!

2. 18-Jährige belästigt, Wiesbaden-Biebrich, Rheingaustraße, Bushaltestelle "Rheinufer" 18.03.2019, 16:45 Uhr - 17:00 Uhr

(He)Gestern Abend wurde eine 18-Jährige, aus dem Kreis Mainz-Bingen stammende, junge Frau in der Rheingaustraße von einem bis dato unbekannten Täter belästigt. Der Täter fuhr im Weiteren mit einem Bus davon, es liegen jedoch erste Ermittlungsansätze vor. Die 18-Jährige wartete gemeinsam mit einer Freundin in der Rheingaustraße, an der Bushaltestelle "Rheinufer", auf den Bus nach Mainz, als der Mann erschien und sich zu der jungen Frau setzte. Zunächst verwickelte er sie in ein Gespräch, begann sie dann jedoch zu streicheln. Trotz der Aufforderung dies zu unterlassen, hörte er zunächst nicht auf. Erst als die 18-Jährige ihn etwas wegstieß, beendete er sein Tun. In den nun eintreffenden Bus stiegen alle Beteiligten ein, wobei die Betroffene und ihre Freundin den Bus an der nächsten Haltstelle wieder verließen und der Fremde weiterfuhr. Dieser sei circa 60 Jahre alt, sei von etwas korpulenter Figur, habe graue Haare als Seitenkranz und auf dem Oberkopf eine Glatze. Er habe gebrochenes deutsch gesprochen und sei mit einer braunen Jacke sowie einer olivgrünen Hose bekleidet gewesen. Weiterhin habe er einen schwarzen Rucksack bei sich getragen. Die Wiesbadener Kriminalpolizei hat die Ermittlungen übernommen und bittet Zeugen oder Hinweisgeber, sich unter der Rufnummer (0611) 345-0 zu melden.

3. Diebstahl von Baustelle - hoher Schaden, Wiesbaden-Biebrich, Wörther-See-Straße, 15.03.2019, 14:00 Uhr - 18.03.2019, 06:25 Uhr

(He)Im Verlauf des vergangenen Wochenendes waren Einbrecher in der Wörther-See-Straße auf einer Baustelle unterwegs und verursachte ersten Angaben der geschädigten Firma zufolge einen Schaden von mehreren 10.000 Euro. Die Täter öffneten gewaltsam mehrere Baubuden und Container und entwendeten verschiedenste Arbeitsutensilien und -geräte. Weiterhin wurden unmittelbar von dem Baustellengelände Baumaterialien mitgenommen. Hinweise auf die Täter liegen bis dato nicht vor. Das 5. Polizeirevier hat die Ermittlungen übernommen und bittet Zeugen oder Hinweisgeber, sich unter der Rufnummer (0611) 345-2540 zu melden.

4. Einbruch in Gewerbebetrieb, Wiesbaden-Erbenheim, Egertstraße, 16.03.2019, 12:00 Uhr - 18.03.2019, 06:20 Uhr

(He)Zwischen Samstagmittag und gestern Morgen stiegen Einbrecher in der Egertstraße in Erbenheim in einen Gewerbebetrieb ein und verursachten einen Gesamtschaden von knapp 500 Euro. Das dreistöckige Tatobjekt beherbergt mehrere Unternehmen. Ersten Ermittlungen zufolge kletterten die Täter auf einen Anbau und gelangten von dort auf die Gebäuderückseite. Hier wurde ein Fenster eingeschlagen und in das betroffene Lager eingestiegen. Im Innern wurde an einer Tür gehebelt. Diese hielt jedoch der Gewaltanwendung stand, sodass keine weiteren Räumlichkeiten betreten werden konnten. Die Täter flüchteten mit einem Akkuschrauber und einer Bohrmaschine. Die Wiesbadener Kriminalpolizei hat die Ermittlungen übernommen und bittet Zeugen oder Hinweisgeber, sich unter der Rufnummer (0611) 345-0 zu melden.

5. Vollendeter und versuchter Einbruch in Geschäft, Wiesbaden, Marktstraße, Drei-Lilien-Platz, 16.-18.03.2019

(He)Am vergangenen Wochenende kam es in Wiesbaden in der Innenstadt zu einem versuchten sowie einem vollendeten Einbruch in Einkaufsläden, wobei die Täter einen Gesamtschaden von mehreren Hundert Euro verursachten. In der Marktstraße gelangten die Täter durch das Zerstören des Türzylinders in ein Geschäft und ließen aus der Kasse Bargeld mitgehen. Die Verkaufsräume liegen im Erdgeschoss eines Mehrfamilienhauses. Am Drei-Lilien-Platz versuchten die Täter ebenfalls durch das Beschädigen des Schlosses in das im Erdgeschoss eines Bürogebäudes gelegene Bekleidungsgeschäft einzudringen. Dieser Versuch misslang jedoch und der oder die Täter flüchteten ohne in das Innere vorgedrungen zu sein. In beiden Fällen hat die Wiesbadener Kriminalpolizei die Ermittlungen übernommen und bittet Zeugen oder Hinweisgeber, sich unter der Rufnummer (0611) 345-0 zu melden.

6. Kellnergeldbörse und Whisky entwendet, Wiesbaden, Gerichtsstraße, 18.03.2019, 02:00 Uhr - 10:20 Uhr

(He) Eine Kellnergeldbörse sowie drei Flaschen Whisky ließen Einbrecher mitgehen, welche am frühen Montagmorgen in der Gerichtsstraße in ein Restaurant eindrangen und anschließend unerkannt flüchten konnten. Zwischen 02:00 Uhr und 10:20 Uhr gelangten die oder der Täter zunächst in den Hausflur des Mehrfamilienhauses, in dessen Erdgeschoss das Restaurant liegt. Von hier wurde eine Verbindungstür in den Gastraum aufgebrochen und dieser durchsucht. Mit Bargeld und hochprozentiger Beute flüchteten die Täter dann in unbekannte Richtung. Die Wiesbadener Kriminalpolizei hat die Ermittlungen übernommen und bittet Zeugen oder Hinweisgeber, sich unter der Rufnummer (0611) 345-0 zu melden.

7. Auf Fußgängerüberweg angefahren, Mainz-Kastel, Boelckestraße, Ludwigsplatz, 18.03.2019, 16:55 Uhr

(He)Glücklicherweise nur leichtverletzt wurde eine 24-jährige Fußgängerin, welche gestern, gegen 17:00 Uhr, auf einem Zebrastreifen in der Boelckestraße von einem PKW erfasst wurde. Die junge Frau wurde in ein Krankenhaus eingeliefert, konnte dies jedoch nach einer ambulanten Behandlung wieder verlassen. Ein 33-jähriger Golf-Fahrer war in Richtung Hochkreisel unterwegs, als er die Fußgängerin auf dem, unmittelbar vor dem Ludwigsplatz gelegenen, Zebrastreifen übersah und es zu einer Kollision kam. Durch den Zusammenstoß stürzte die Frau zu Boden. Den ersten Angaben des PKW-Fahrers zufolge fühlte dieser sich von der tiefstehenden Sonne geblendet.

Rheingau-Taunus-Kreis

1. Panzergranate gesprengt, Taunusstein, Hahn, Altensteiner Straße, 18.03.2019, ab 09.30 Uhr (ho)Gestern Morgen wurde in Taunusstein Hahn eine Panzergranate aufgefunden anschließend kontrolliert gesprengt. Das Kampfmittel wurde bei Baggerarbeiten aufgefunden, woraufhin Spezialisten des Kampfmittelräumdienstes verständigt wurden. Nachdem der Fund durch die Fachleute identifiziert worden war, wurde der Einsatzort zunächst abgesperrt. Der Abtransport in einen nahliegenden Wald erfolgte im Anschluss in einer speziellen Kiste. Die kontrollierte Sprengung wurde schließlich gegen 12.50 Uhr umgesetzt.

2. Wohnungsdurchsuchung nach Bedrohung, Rüdesheim, Leinpfad am Rhein, 16.03.2019, gg. 23.45 Uhr (ho)Bereits in der Nacht zum vergangenen Sonntag ist es auf dem Leinpfad im Bereich von Rüdesheim zu einer Bedrohung mit einer Schusswaffe gekommen. Die 20-jährige Geschädigte erschien gestern Abend bei der Rüdesheimer Polizei und schilderte den Vorfall. Demnach sei sie zur Tatzeit zu Fuß unterwegs gewesen und dabei zwei jungen Männern begegnet. Aus ihr unbekannten Gründen habe sie einer der beiden plötzlich angegriffen und mit einer Schusswaffe bedroht. Als sich der zweite junge Mann einmischte, flüchtete das Duo schließlich in Richtung Rüdesheim. Aufgrund von Ermittlungen konnten die Beamten schließlich einen 20-Jährigen als mutmaßlichen Tatverdächtigen identifizieren. Nach einem richterlichen Beschluss wurde seine Wohnung in Oestrich-Winkel durchsucht. Dabei wurde zwar nicht die Tatwaffe, jedoch diverse Betäubungsmittel aufgefunden, worauf ein weiteres Strafverfahren wegen Drogenbesitzes eingeleitet wurde.

3. 15-Jähriger geschlagen, Taunusstein, Hahn, Kleiststraße, 18.03.2019, gg. 19.40 Uhr (ho)Ein 15-jähriger Jugendlicher ist gestern Abend in Taunusstein, Hahn von einem bisher unbekannten Mann geschlagen worden. Außerdem wurde dem Geschädigten der Schal entrissen, den er jedoch wieder zurückbekam, nachdem sich Zeugen in die Szene eingemischt hatten. Den Angaben des Jugendlichen zufolge sei es mit dem Schläger zunächst zu einem Streit gekommen, wobei dieser ihm schließlich ins Gesicht geschlagen hätte. Nach der Auseinandersetzung sei der Täter geflüchtet und konnte auch im Rahmen einer Fahndung nicht angetroffen werden. Er wurde als 18 bis 19 Jahre alt, ca. 1,90 Meter groß, mit normaler Figur und kurzen, an der Seite rasierten, Haaren und einem Oberlippenbart beschrieben. Bei der Tat trug der Schläger schwarze Bekleidung und eine schwarze Bauchtasche. Die Bad Schwalbacher Polizei geht derzeit ersten Hinweise nach, bittet jedoch Zeugen des Vorfalles, sich unter der Telefonnummer (06124) 7078-0 zu melden.

Rückfragen bitte an:



Polizeipräsidium Westhessen - Wiesbaden

Konrad-Adenauer-Ring 51

65187 Wiesbaden

Telefon: (0611) 345-1041 / 1042

E-Mail: pressestelle.ppwh@polizei.hessen.de

Original-Content von: Wiesbaden - Polizeipräsidium Westhessen, übermittelt durch news aktuell