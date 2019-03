Wiesbaden - Polizeipräsidium Westhessen

POL-WI: Pressemitteilungen der Polizei für Wiesbaden und den Rheingau-Taunus-Kreis

Wiesbaden (ots)

1. Bei Festnahme Widerstand geleistet, Wiesbaden, Bärenstraße, 24.03.2019, 02:00 Uhr

(He)In der Nacht von Samstag auf Sonntag leistete ein 31-jähriger Wiesbadener bei einem Polizeieinsatz Widerstand, schlug nach den eingesetzten Polizeibeamten und beleidigte diese. Nachdem der Wiesbadener zunächst wegen Streitigkeiten mit dem Sicherheitsdienst einer Lokalität in der Innenstadt auffiel, erhielt er während des ersten Polizeieinsatzes einen Platzverweis für diesen Bereich. Eine Stunde später wurde eine Schlägerei an derselben Örtlichkeit gemeldet. Die Beteiligten flüchteten beim Eintreffen der Einsatzkräfte, ein Beteiligter konnte jedoch festgestellt werden. Es handelte sich um jenen 31-Jährigen, welcher sich aufgrund seines Platzverweises vor Ort überhaupt nicht hätte aufhalten dürfen. Während seiner nun folgenden Festnahme schlug der Wiesbadener, nach Angaben der eingesetzten Kräfte, plötzlich nach den Beamten, beleidigte und bedrohte diese. Nach seiner Fesselung verbrachte der Mann dann die Nacht im Polizeigewahrsam.

2. 17-Jähriger tritt 18-Jährige ins Gesicht, Zeugen gesucht, Wiesbaden, Sonnenberger Straße, Bereich Bushaltestelle "Tennelbachstraße" 23.03.2019, circa 21:00 Uhr

(He)Am Samstagabend schlug und trat ein 17-jähriger Wiesbadener auf seine 18-jährige Bekannte ein und verletzte sie dadurch im Gesicht. Den ersten Ermittlungen zufolge trat der mutmaßliche Täter der Geschädigten nach einem Streit in das Gesicht und versetzte ihr anschließend mehrere Faustschläge. Die Tat geschah um circa 21:00 Uhr im Bereich der Bushaltestelle "Tennelbachstraße" in der Sonnenberger Straße. Die genauen Hintergründe der Tat sind Gegenstand der Ermittlungen durch das Wiesbadener Haus des Jugendrechts. Dieses bittet Zeugen oder Hinweisgeber, sich unter der Rufnummer (0611) 345-0 zu melden.

3. Reizstoff in Wohnblock versprüht, Mainz-Kastel, Steinern Straße, 22.03.2019, 19:20 Uhr

(He)Am Freitagabend wurde in der Steinern Straße in Kastel, im Bereich eines Wohnkomplexes, mutmaßlich Pfefferspray versprüht, welches bei mindestens fünf Anwohnern Atemwegsreizungen hervorrief. Gegen 19:20 Uhr wurde der Vorfall gemeldet und die Polizei informiert. Nach dem Versprühen verteilte sich der Reizstoff im Treppenhaus und mehreren Erdgeschosswohnungen. Hinweise, wer den Stoff versprüht hat liegen noch nicht vor. Das 2. Polizeirevier hat die Ermittlungen aufgenommen und bittet Zeugen oder Hinweisgeber, sich unter der Rufnummer (0611) 345-2240 zu melden.

4. Einbrecher gesehen, Wiesbaden, Am Wingert, 22.03.2019, 16:30 Uhr - 20:50 Uhr

(He)Anwohner der Straße "Am Wingert" sahen am Freitagabend Einbrecher, welche kurz zuvor in das Haus der Zeugen und in ein weiteres eingedrungen waren. In einem Fall entstand ein Schaden von mehreren tausend Euro. Dort entdeckten die Täter hochwertigen Schmuck. Ersten Ermittlungen zufolge machten sich mindestens drei Täter gegen 21:00 Uhr an den beiden nebeneinanderliegenden Einfamilienhäusern zu schaffen. In einem Fall durch die Terrassentür und an dem zweiten Tatobjekt durch ein Fenster, gelangten die Täter gewaltsam in das jeweilige Hausinnere. Die Zeugen beschreiben das Tätertrio als dunkel gekleidet, sportlich wirkend und die Verdächtigen hätten sich mutmaßlich in einer osteuropäischen Sprache unterhalten. Die Wiesbadener Kriminalpolizei hat die Ermittlungen übernommen und bittet Zeugen oder Hinweisgeber, sich unter der Rufnummer (0611) 345-0 zu melden.

5. Einbruch in Restaurant, Wiesbaden, Rheinstraße, 24.03.2019, 02:00 Uhr - 09:25 Uhr

(He)In der Nacht von Samstag auf Sonntag drangen unbekannte Täter in ein in der Rheinstraße gelegenes Restaurant ein und verursachten einen Gesamtschaden von über 2.000 Euro. Die Täter gelangten zwischen 02:00 Uhr und 09:25 Uhr gewaltsam in die Gasträume und entwendeten hier Bargeld. Anschließend gelang ihnen unerkannt die Flucht. Die Wiesbadener Kriminalpolizei hat die Ermittlungen übernommen und bittet Zeugen oder Hinweisgeber, sich unter der Rufnummer (0611) 345-0 zu melden.

6. Fenster hält Einbruchsversuch stand, Wiesbaden, Mühlstraße, 22.03.2019, 14:00 Uhr - 24.03.2019, 15:00 Uhr

(He)Gestern Mittag stellten die Bewohner eines in der Mühlstraße gelegenen Einfamilienhauses fest, dass Einbrecher versucht hatten ein Fenster des Gebäudes aufzuhebeln. Trotz mehrerer Hebelversuche hielt das Fenster der Gewaltanwendung stand, sodass die Täter ihren Einbruchsversuch, geschehen zwischen Freitag, 14 Uhr und gestern, 15 Uhr, abbrechen mussten. Es entstand ein Sachschaden von mehreren Hundert Euro. Die Wiesbadener Kriminalpolizei hat die Ermittlungen übernommen und bittet Zeugen oder Hinweisgeber, sich unter der Rufnummer (0611) 345-0 zu melden.

7. PKW entwendet, Wiesbaden, Flotowstraße, 22.03.2019, 17:15 Uhr - 23.03.2019, 09:00 Uhr

(He)In der Nacht von Freitag auf Samstag entwendeten unbekannte Täter einen in der Flotowstraße abgestellten Skoda Fabia in silber im Wert von über 10.000 Euro. Der PKW stand auf der Straße geparkt. Wie die oder der Täter das Fahrzeug entwendeten, ist bis dato nicht bekannt. Die Wiesbadener Kriminalpolizei hat die Ermittlungen übernommen und bittet Zeugen oder Hinweisgeber, sich unter der Rufnummer (0611) 345-0 zu melden.

8. Über mehrere Fahrzeuge gelaufen, Wiesbaden, Parkstraße, 22.03.2019, 12:00 Uhr- 23.03.2019, 09:00 Uhr

(He) Am Samstagmorgen stellten Fahrzeugbesitzer in der Parkstraße in Wiesbaden fest, dass unbekannte Täter, mutmaßlich in der Nacht von Freitag auf Samstag, über mindestens vier geparkte PKW gesprungen und gelaufen waren und dadurch einen Sachschaden von mehreren Tausend Euro verursacht hatten. Das 1. Polizeirevier hat die Ermittlungen aufgenommen und bittet Zeugen oder Hinweisgeber, sich unter der Rufnummer (0611) 345-2140 zu melden.

Rheingau-Taunus-Kreis

1. Stein ins Fahrzeug geworfen, Assmannshausen, Rheinsteig, 23.03.2019, zwischen 06.45 Uhr und 07.05 Uhr

(ho)Ein geparkter Pkw ist am frühen Samstagmorgen bei einer Sachbeschädigung im Bereich von Assmannshausen schwer beschädigt worden. Ein Autofahrer hatte den Wagen im Bereich des Rheinsteigs, zwischen der Grundschule in Assmannshausen und der Burg Ehrenfels abgestellt. Unbekannte Täter liefen in einem kurzen Zeitraum von nur rund 20 Minuten zu dem Lada und warfen einen großen Stein durch eine Seitenscheibe in den Innenraum. Damit nicht genug schlugen die Randalierer mit einem unbekannten Werkzeug auf die Windschutzscheibe des Wagens ein. Die Rüdesheimer Polizei ermittelt wegen Sachbeschädigung gegen Unbekannt und nimmt Hinweise unter der Telefonnummer (06722) 9112-0 entgegen.

2. Randalierer in der Fußgängerzone, Idstein, Rodergasse, 23.03.2019 bis 24.03.2019

(ho)Unbekannte haben in der Nacht zum Sonntag in der Idsteiner Fußgängerzone randaliert und dabei einen Pavillon erheblich beschädigt. Der Pavillon aus Aluminium war anlässlich des Frühlingsfestes aufgebaut worden und am Samstag noch unbeschädigt. Die Ermittlungsgruppe der Idsteiner Polizei nimmt Hinweise zu den Verursachern der Sachbeschädigung entgegen.

3. Unfallflucht mit hohem Schaden, Bad Schwalbach, Bundesstraße 260, 24.03.2019, gg. 14.30 Uhr

(ho)Nach einer gefährlichen Verkehrssituation, die mit einem Unfall endetet, hat sich gestern Nachmittag der Fahrer eines silbernen VW Golf von der Unfallstelle entfernt, ohne sich um die Folgen seines Verhaltens zu kümmern. Der bisher unbekannte Autofahrer war auf der Bundesstraße 260 aus Richtung Kemel kommend unterwegs. Vor ihm fuhr ein 57-jähriger Autofahrer in derselben Fahrtrichtung mit seinem Volvo, der in Richtung Emser Straße abbiegen wollte und dazu auf den Linksabbiegerfahrstreifen wechseln wollte. In diesem Moment zog der VW Golf links an dem Volvo vorbei und streifte dabei den Volvo, an dem durch den Zusammenstoß ein Schaden in Höhe von mindestens 3.000 Euro entstand. Der Fahrer des silbernen VW Golf gab Gas und flüchtete von der Unfallstelle. Der Mann am Steuer konnte nicht weiter beschrieben werden. Sein Fahrzeug müsste auf der rechten Fahrzeugseite ebenfalls frische Unfallspuren aufweisen. Hinweise zu dem flüchtigen Unfallfahrer oder zu seinem VW Golf nimmt die Polizei in Bad Schwalbach unter der Telefonnummer (06124) 7078-0 entgegen.

