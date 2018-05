POL-WI: Pressemitteilungen der Polizei für Wiesbaden und den Rheingau-Taunus-Kreis

Wiesbaden (ots) - 1. 21-Jähriger im Kurpark beraubt, Wiesbaden, Kurpark / Parkstraße, 27.04.2018, 23:55 Uhr

(He) Am Freitagabend griffen zwei unbekannte Täter im Kurpark einen 21-Jährigen aus dem Rheingau-Taunus-Kreis an und entwendeten ihm mehrere mitgeführte Gegenstände. Das Opfer wurde verletzt und in einem Krankenhaus ambulant behandelt. Eigenen Angaben zufolge saß der 21-Jährige kurz vor Mitternacht auf einer Bank im hinteren Teil des Kurparks und konsumierte Alkohol. Plötzlich seien zwei Männer aufgetaucht und hätten nach Zigaretten gefragt. Im weiteren Verlauf sei es dann zu einer Auseinandersetzung gekommen, in deren Verlauf dem Opfer eine Uhr, ein Armband und dessen Umhängetasche entwendet wurden. Anschließend hätten die Täter ihr Opfer noch unter Gewaltanwendung mit in Richtung Parkstraße gezerrt. Nachdem nun dem Opfer auch noch Kleidungsstücke abgenommen worden waren, flüchteten die Täter in unbekannte Richtung. Die Täter werden folgendermaßen beschrieben: Täter 1: ca. 20 Jahre, circa 1,70 Meter, circa 60 kg, schwarze Haare, oben lang, seitlich rasiert, Dreitagebart, grauer Kapuzenpulli der Marke Nike, blaue Jeans. Täter 2: circa 20 Jahre, circa 1,70 Meter, circa 60 kg, schwarze Haare, oben kurz, seitlich rasiert, blauer Jogginganzug. Das Opfer, selbst algerischer Staatsbürger, beschrieb die Täter als "afghanischen Phänotyp" mit guten Deutschkenntnissen. Im Rahmen der eingeleiteten Fahndung wurden in der Wiesbadener Innenstadt zwei Personen kontrolliert, deren Aussehen mit der Täterbeschreibung in weiten Teilen übereinstimmt. Die weiteren Ermittlungen hat das Wiesbadener Haus des Jugendrechts übernommen und bittet Zeugen oder Hinweisgeber, sich unter der Rufnummer (0611) 345-0 zu melden.

2. 29-Jähriger vor Diskothek verletzt - Zeugen gesucht! Wiesbaden, Wilhelmstraße, 27.04.2018, 23:55 Uhr

(He)Am Freitagabend wurde ein 29-jähriger Mainzer vor einer Diskothek in der Wilhelmstraße verletzt angetroffen. Die Angaben, wie es zu den Gesichtsverletzungen des Opfers kam, unterscheiden sich erheblich, sodass die Polizei nun Zeugen des Geschehenen sucht. Als die Polizei kurz vor Mitternacht vor dem Eingang der Diskothek auf den 29-Jährigen trifft, blutet dieser aus dem Mund und es besteht der Verdacht, dass er den Kiefer gebrochen haben könnte. Er selbst gibt stark alkoholisiert an, dass er von dem Sicherheitspersonal der Diskothek geschlagen worden sei, und es hierbei zu der Verletzung gekommen sei. Das Sicherheitspersonal berichtet, dass dem Mann aufgrund seiner starken Alkoholisierung der Eintritt verwehrt worden sei. Beim Weggehen sei der Mann dann ohne Fremdeinwirkung gestolpert und gestürzt. Das 1. Polizeirevier hat die Ermittlungen übernommen und bittet Zeugen oder Hinweisgeber, sich unter der Rufnummer (0611) 345-2140 zu melden.

3. Mülltonnen brennen, Wiesbaden-Dotzheim, Karl-Arnold-Straße, 27.04.2018, 23:40 Uhr

(He)Am Freitagabend wurden der Polizei im Bereich der Kindertagesstätte Schelmengraben zwei brennende Großraummülltonnen gemeldet. Die Mülltonnen brannten vollständig nieder, sodass ein Sachschaden von circa 1.000 entstand. Gemeldet wurde der Brand durch einen Zeugen um 23:40 Uhr. Die Feuerwehr hatte das Feuer schnell gelöscht. Eine vorsätzliche Brandstiftung kann zum gegenwärtigen Zeitpunkt nicht ausgeschlossen werden. Die Wiesbadener Kriminalpolizei hat die Ermittlungen übernommen und bittet Zeugen oder Hinweisgeber, sich unter der Rufnummer (0611) 345-0 zu melden.

4. 20 Minuten geparkt - PKW aufgebrochen, Wiesbaden, Platter Straße, Parkplatz Nordfriedhof, 29.04.2018, 15:10 Uhr, 15:30 Uhr

(He)Gestern nutzen unbekannte Täter am Nordfriedhof in Wiesbaden die 20-minütige Abwesenheit eines PKW-Besitzers aus, schlugen die Scheibe der Beifahrertür ein und entwendeten eine im Fußraum abgelegte Tasche samt Brieftasche. Der Halter stellte seinen Audi A4 gegen 15:10 Uhr auf dem dortigen Parkplatz ab. 20 Minuten später war die Scheibe zerstört und die Gürteltasche samt Inhalt verschwunden. Der Geschädigte berichtete von einer verdächtigen Person, welche sich schon bei der Ankunft auf dem Parkplatz aufgehalten habe. Dieser Mann sei 30-40 Jahre alt, circa 1,75 Meter groß, trage blondes Haar, einen Oberlippenbart und sei mit einer hellen Joggingjacke, einem weißen T-Shirt sowie einer Jeans bekleidet gewesen. Ob diese Person im Zusammenhang mit der Tat steht, ist unklar. Die Wiesbadener Kriminalpolizei hat die Ermittlungen übernommen und bittet Zeugen oder Hinweisgeber, sich unter der Rufnummer (0611) 345-0 zu melden.

5. Betrüger drohen am Telefon, Wiesbaden 29.04.2018, 19:30 Uhr

(He)Gestern Abend versuchten abermals sogenannte falsche Polizeibeamte einen 75-jährigen Wiesbadener hinters Licht zu führen und zur Übergabe von Bargeld zu bewegen. Als die Täter bemerkten, dass sie sich den Falschen ausgesucht hatten und die Betrugsmasche nicht funktionierte, schlug die Stimmung am Telefon um und der angerufene Senior wurde verbal bedroht. Als das Telefon gegen 19:30 Uhr klingelte lief die Masche im Grundsatz zunächst so ab wie immer: Festnahme von Einbrechern, Liste mit Adressen aufgefunden, der Angerufene steht auf der Liste, Polizei möchte ihn schützen und holt sein Vermögen ab, um es vor den Einbrechern in Sicherheit zu bringen. Als die Straftäter bemerkten, dass das ausgesuchte Opfer die richtige Polizei informiert hatte, wurde nun massiv mit körperlicher Gewalt gegen den Angerufenen und dessen Ehefrau gedroht. Danach endete das Telefonat. Im Nachgang wurde eine Polizeistreife zu dem angerufenen Ehepaar nach Hause geschickt. Die Beamten wirkten beruhigend auf die Angerufenen ein und nahmen den Sachverhalt auf. Grundsätzlich gilt: Die Polizei wird niemals Wertsachen bei Ihnen abholen oder sichern wollen! Auch keine Staatsanwaltschaft oder eine andere "Behörde" wird dies tun. Beenden Sie solche Gespräche immer sofort und wählen Sie den Notruf 110.

6. Einbruch in Bürogebäude Wiesbaden, Abraham-Lincoln-Straße, zwischen Samstag, 28.04.2018, 19:00 Uhr und Sonntag, 29.04.2018, 07:40 Uhr

(vh) Computer im Gesamtwert von mehreren Tausend Euro erbeuteten in der Nacht zum Sonntag unbekannte Täter bei einem Einbruch in ein von mehreren Firmen genutztes Bürogebäude in der Wiesbadener Abraham-Lincoln-Straße. Wie der Inhaber eines der Unternehmen am Sonntagmorgen feststellen musste, hatten sich Unbekannte unter nicht bekannten Umständen zunächst Zutritt zum Gebäude verschafft und anschließend die Zugangstür der im 4. Obergeschoss gelegenen Firma gewaltsam geöffnet. Nachdem sie so in deren Räumlichkeiten gelangt waren, betraten und durchsuchten die Täter sämtliche Firmenräume und entwendeten daraus letztlich mehrere "Apple"-Computer, im Gesamtwert von circa 20.000 Euro. Mutmaßlich nutzten die Unbekannten zum Abtransport des Stehlgutes ein Fahrzeug. Das Einbruchskommissariat der Kriminalpolizei in Wiesbaden hat in diesem Fall die Ermittlungen aufgenommen und bittet Zeugen sowie Hinweisgeber, sich unter der Rufnummer (0611) 345-0 zu melden.

7. Einbrecher verursachen Sachschaden, Wiesbaden-Auringen, Am Hinkelhaus, 27.04.2018, 21:20 Uhr

(He)Unbekannte Täter versuchten am Freitagabend in Auringen in das Sb-Terminal einer Bank einzubrechen und verursachten dabei einen Sachschaden von mehreren hundert Euro. Ersten Ermittlungen zufolge hebelten die Täter gegen 21:20 Uhr an mehreren Stellen der Zugangstür des Raumes, in dem ein Geldautomat aufgestellt ist. Augenscheinlich gelangten die Täter jedoch nicht in das Innere des Terminals. Den gescheiterten Einbrechern gelang unerkannt die Flucht. Die Wiesbadener Kriminalpolizei hat die Ermittlungen übernommen und bittet Zeugen oder Hinweisgeber, sich unter der Rufnummer (0611) 345-0 zu melden.

Rheingau-Taunus-Kreis

1. Mehrere Außenspiegel an Fahrzeugen beschädigt, Walluf, Mühlstraße / Johannisbrunnenstraße, Sonntag, 29.04.2018, 01.35 Uhr

(ws) Die Außenspiegel von drei PKW wurden in der Nacht von Samstag auf Sonntag in der Mühlstraße und in der Johannisbrunnenstraße in Walluf von Unbekannten abgetreten. Zeugen beobachteten zwei torkelnde junge Männer im Alter zwischen 20 - 25 Jahren, die Sonntagnacht in Walluf unterwegs waren. Kurz darauf wurden an drei Fahrzeugen die Außenspiegel abgetreten. Bei Eintreffen der Polizei waren die Männer verschwunden. Es entstand ein Sachschaden von ca. 1.500 Euro. Weitere Hinweisgeber werden gebeten, sich mit der Polizei in Eltville unter der Telefonnummer 06123 / 9090- 0 in Verbindung zu setzen.

2. Scheibe an PKW eingeschlagen, Idstein, Hertastraße, Sonntag, 29.04.2018

(ws) Die Seitenscheibe eines VW Golf wurde am Sonntag in Idstein in der Hertastraße von einem Unbekannten eingeschlagen. Diebesgut wurde nicht erlangt. Der Sachschaden wird auf ca. 1.000 Euro geschätzt. Zeugen werden gebeten, sich mit der Polizei in Idstein unter der Telefonnummer 06126 / 9394 - 0 in Verbindung zu setzen.

3. Diebstahl von hochwertigen Fahrzeugteilen, Idstein, Black und Deckerstaße, Donnerstag, 26.04.2018, 18.00 Uhr bis Freitag, 27.04.2018. 08.00 Uhr

(ws) Nach Geschäftsschluss eines in Idstein ansässigen Autohauses verschafften sich Unbekannte von Donnerstag, 26.04.2018 auf Freitag, 27.04.2018, 08.00 Uhr Zutritt auf das Gelände und stahlen hochwertige Fahrzeugteile. Neben Scheinwerfern und Fahrerairbags wollten die Täter auch Reifen stehlen und hatten hierzu bereits Pflastersteine zum Aufbocken bereit gelegt. Aufgrund der geringen Bodenfreiheit des Fahrzeuges blieb es jedoch beim Versuch. Der Gesamtschaden beläuft sich auf ca. 20.000 Euro. Zeugen oder Hinweisgeber werden gebeten, sich mit der Polizei in Idstein unter der Telefonnummer 06126 / 9394 - 0 in Verbindung zu setzen.

4. Dachstuhl von Gartenhaus ausgebrannt, Kiedrich, Waldstraße, Freitag, 27.04.2018, 20.20 Uhr

(ws) Auf einem Gartengrundstück in der Waldstraße in Kiedrich verursachten Unbekannte am vergangen Freitagabend, gegen 20.20 Uhr, den Brand des Dachstuhles eines Gartenhauses. Begonnen hatte alles mit dem Anzünden von Ästen und Reisig. Das Feuer schlug jedoch auf einen umgestürzten Baum über, welcher wiederum den Dachstuhl des gemauerten Gartenhauses in Brand setzte. Ein Anwohner bemerkte das Feuer und verständigte die Polizei. Hierbei hörte er, wie offensichtlich Jugendliche vom Grundstück wegliefen. Die Höhe des Sachschadens ist bisher nicht bekannt. Zeugenhinweise nimmt die Kriminalpolizei Wiesbaden unter der Rufnummer 0611 / 345 -0 entgegen.

5. Einbruch in Metzgerei, Hohenstein, Gartenfeldstraße, Freitag, 27.04.2018, 21.30 Uhr bis Samstag, 28.04.2018, 07.00 Uhr

(ws) In der Nacht von Freitag auf Samstag vergangener Woche war eine Metzgerei in der Gartenfeldstraße in Hohenstein das Ziel von Einbrechern. Nachdem es den Tätern misslang eine Tür der Metzgerei aufzuhebeln, nutzten sie ein Fenster in drei Metern Höhe, um in das Gebäude zu gelangen. Gestapelte Transportkisten dienten hierbei als Steighilfe. In der Metzgerei waren alle Räume verschlossen, sodass die Diebe ohne Beute flüchteten. Es entstand ein Sachschaden von ca. 3.500 Euro. Hinweise nimmt die Polizei in Bad Schwalbach unter der Telefonnummer 06124 / 7078 - 0 entgegen.

6. Motorradfahrer bei Sturz verletzt Hünstetten, L 3274 Sonntag, 29.04.2018, 15.00 Uhr

(ws) Bei einem Sturz mit seinem Motorrad wurde ein 63-jähriger Motorradfahrer am Sonntagnachmittag, 15.00 Uhr, verletzt. Der Kradfahrer kam auf der L 3274 in Höhe des Ortsteiles Oberlibbach in einer Rechtskurve von der Straße ab und stürzte. Hierbei wurde er verletzt und zur weiteren Versorgung in ein Krankenhaus verbracht. Am Motorrad entstand Sachschaden von ca. 3.000 Euro.

Rückfragen bitte an:



Polizeipräsidium Westhessen - Wiesbaden

Konrad-Adenauer-Ring 51

65187 Wiesbaden

Telefon: (0611) 345-1042

E-Mail: pressestelle.ppwh@polizei.hessen.de

Original-Content von: Wiesbaden - Polizeipräsidium Westhessen, übermittelt durch news aktuell