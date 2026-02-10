POL-OF: Offenbar Reizgas in Kinder- und Jungendeinrichtung versprüht
Offenbach (ots)
(lei) In einer Kinder- und Jungendeinrichtung in der Oswald-von-Nell-Breuning-Straße hat ein Unbekannter am Montag offenbar Reizgas versprüht, weswegen die Polizei nun wegen Verdachts der gefährlichen Körperverletzung ermittelt. Eine Elfjährige hatte gegen 18 Uhr einen Gemeinschaftsraum betreten und anschließend über Augen- und Atemwegsreizungen geklagt; sie kam zur weiteren Versorgung in ein Krankenhaus.
Vor Ort konnte ein Reizstoffsprühgerät aufgefunden und sichergestellt werden. Hinweise zum Verursacher liegen bislang jedoch nicht vor. Wer solche geben kann, ist aufgerufen, sich unter der Telefonnummer 069 8098-5100 beim Polizeirevier Offenbach zu melden.
Rückfragen bitte an:
Polizeipräsidium Südosthessen
- Pressestelle -
Spessartring 61
63071 Offenbach am Main
Telefon: 069 / 8098 - 1210 (Sammelrufnummer)
Thomas Leipold (lei) - 1201 oder 0160 / 980 00745
Felix Geis (fg) - 1211 oder 0162 / 201 3806
Claudia Benneckenstein (cb) - 1212 oder 0152 / 066 23109
Maximilian Edelbluth (me) - 1213 oder 0160 / 96487309
Fax: 0611 / 32766-5014
E-Mail: pressestelle.ppsoh@polizei.hessen.de
Homepage: http://www.polizei.hessen.de/ppsoh
Original-Content von: Polizeipräsidium Südosthessen, übermittelt durch news aktuell