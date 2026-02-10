Polizeipräsidium Südosthessen

POL-OF: Offenbar Reizgas in Kinder- und Jungendeinrichtung versprüht

Offenbach (ots)

(lei) In einer Kinder- und Jungendeinrichtung in der Oswald-von-Nell-Breuning-Straße hat ein Unbekannter am Montag offenbar Reizgas versprüht, weswegen die Polizei nun wegen Verdachts der gefährlichen Körperverletzung ermittelt. Eine Elfjährige hatte gegen 18 Uhr einen Gemeinschaftsraum betreten und anschließend über Augen- und Atemwegsreizungen geklagt; sie kam zur weiteren Versorgung in ein Krankenhaus.

Vor Ort konnte ein Reizstoffsprühgerät aufgefunden und sichergestellt werden. Hinweise zum Verursacher liegen bislang jedoch nicht vor. Wer solche geben kann, ist aufgerufen, sich unter der Telefonnummer 069 8098-5100 beim Polizeirevier Offenbach zu melden.

Original-Content von: Polizeipräsidium Südosthessen, übermittelt durch news aktuell