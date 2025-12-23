Polizeipräsidium Südosthessen

POL-OF: Blitzermeldung

Südosthessen (ots)

Geschwindigkeitskontrollstellen für die 53. Kalenderwoche 2025

(mw) Die Beamtinnen und Beamten der Verkehrsdirektion kontrollieren in der nächsten Woche die Einhaltung der Tempolimits unter anderem an besonders schutzwürdigen Örtlichkeiten sowie Unfallschwerpunkten.

Wir wünschen allen Verkehrsteilnehmern, dass sie ihr Ziel wohlbehalten erreichen.

Geplant sind Messungen im Bereich folgender Örtlichkeiten:

- 29.12.2025:

Offenbach, B 459, zwischen Sprendlinger Landstraße und Gravenbruch (Besonders schutzwürdige Örtlichkeit: kreuzender Radweg);

- 30.12.2025:

Neuberg, L 3445, Langenselbold Richtung Neuberg, bei den Tongruben (Unfallschwerpunkt);

- 02.12.2025:

Seligenstadt. L 2310 zwischen Ortseingang Mainflingen und Aschaffenburger Straße (Unfallschwerpunkt);

- 03.12.2025:

Hanau (Steinheim), B45 Richtung Hanau, Ausbauende;

- 04.12.2025:

Hanau (Steinheim), B45 Richtung Hanau, Ausbauende.

Offenbach, 23.12.2025, Pressestelle, Merlin Winges

