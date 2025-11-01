Polizeipräsidium Südosthessen

POL-OF: Raser aus dem Verkehr gezogen

Maintal und Hanau (ots)

Gegen 03:15 Uhr ist heute früh ein schwarzer SUV aufgrund überhöhter Geschwindigkeit in Maintal aufgefallen und sollte daher in der Kennedystraße kontrolliert werden. Der Fahrer des AMG gab jedoch Vollgas und flüchtete zunächst über die A 66 in Richtung Hanau. Nur wenige Minuten später konnte das Fahrzeug in der Steinheimer Straße in Hanau erneut gesichtet und anschließend gestoppt werden. Aus dem Fahrzeug des 20-jährigen Hanauers kam den Beamten eine Cannabiswolke entgegen. Neben einer Blutprobe musste der Fahrer des AMG auch seinen Führerschein und betreffendes Gefährt abgeben. Ob andere Personen durch die riskante Fahrweise gefährdet wurden, ist nun Gegenstand polizeilicher Ermittlungen. Zeugen werden daher gebeten, sich bei der Polizeistation Maintal unter der Telefonnummer 06181 43020 zu melden.

Offenbach am Main, 01.11.2025, Nicole Steffens - Polizeiführerin vom Dienst

Original-Content von: Polizeipräsidium Südosthessen, übermittelt durch news aktuell