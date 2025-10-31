Polizeipräsidium Südosthessen

POL-OF: Jugendlicher vorläufig festgenommen - 45-Jähriger kam mit schweren Verletzungen in ein Krankenhaus

Wächtersbach (ots)

Gemeinsame Pressemitteilung der Staatsanwaltschaft Hanau und des Polizeipräsidiums Südosthessen

(fg) Am Donnerstagabend, gegen 21.30 Uhr, kam es in der Straße "Obertor" in Wächtersbach zu einem Polizeieinsatz und der vorläufigen Festnahme eines jugendlichen Tatverdächtigen. Der 45 Jahre alter Vater des Beschuldigten kam mit schweren Verletzungen im Brustbereich in ein Krankenhaus. Nach ersten Ermittlungen soll es zu Streitigkeiten gekommen sein, in Zuge derer der Verdächtige den 45-Jährigen am Donnerstagabend mit einem Messer verletzt haben soll. Nach ersten Erkenntnissen habe der Beschuldigte daraufhin selbst den Notruf verständigt und konnte durch die eingesetzten Beamten noch am Tatort widerstandslos festgenommen werden.

Vor Ort wurden noch am Abend umfangreiche Spurensicherungsmaßnahmen durchgeführt und auch die mutmaßliche Tatwaffe sichergestellt. Der jugendliche Tatverdächtige wurde nach Abschluss der polizeilichen Maßnahmen am Freitag aus dem Gewahrsam entlassen.

Die genauen Hintergründe der Tat unterliegen den laufenden Ermittlungen. Die Staatsanwaltschaft Hanau und die Kriminalpolizei ermitteln wegen des Verdachts eines versuchten Tötungsdelikts.

Original-Content von: Polizeipräsidium Südosthessen, übermittelt durch news aktuell