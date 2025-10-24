POL-OF: Blitzermeldung
Südosthessen (ots)
Geschwindigkeitskontrollstellen für die 44. Kalenderwoche 2025
(fg) Die Beamtinnen und Beamten der Verkehrsdirektion kontrollieren in der nächsten Woche die Einhaltung der Tempolimits unter anderem an Schulwegen sowie an Wildgefahrenstrecken.
Wir wünschen allen Verkehrsteilnehmern, dass sie ihr Ziel wohlbehalten erreichen.
Geplant sind Messungen im Bereich folgender Örtlichkeiten:
27.10.2025:
Dietzenbach, Rodgaustraße in Fahrtrichtung Lise-Meitner-Straße (Schulweg);
28.10.2025:
Mühlheim am Main, Gerhard-Hauptmann-Straße (Schulweg);
29.10.2025:
Seligenstadt, L 2310 in Fahrtrichtung Mainhausen (Wild);
30.10.2025:
Bruchköbel, L 3347 (Höhe Bahnüberführung) in Fahrtrichtung Roßdorf (Geschwindigkeitsgefahrenstrecke);
31.10.2025:
Rodgau, K 174 in Fahrtrichtung Dietzenbach (Wild);
01.11.2025 und 02.11.2025:
Hanau-Wolfgang, B 43a (Höhe Schallschutzwand) in Fahrtrichtung Steinheim (Unfallschwerpunkt).
Offenbach, 24.10.2025, Pressestelle, Felix Geis
