POL-OF: Pressebericht für das Polizeipräsidium Südosthessen von Sonntag, 12.06.2022

Offenbach (ots) - Bereich Main-Kinzig 1. Lagerhalle in Flammen - Langenselbold Am frühen Freitagabend musste die Feuerwehr zur Lagerhalle eines Discounters Am Seegraben ausrücken. Laut ersten Angaben hatte der Brand auf dem Dach seinen Ursprung und dann auf das Innere der Halle übergegriffen. Ob ein technischer Defekt der Photovoltaikanlage oder eine andere Ursache ...

mehr