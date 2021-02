POL-OF: * Wer fuhr gegen den blauen Golf in Maintal-Wachenbuchen? *

Polizeipräsidium Südosthessen - Offenbach

Wer fuhr gegen den blauen Golf in Maintal-Wachenbuchen?

Offenbach (ots)

(tl) Nach einer Verkehrsunfallflucht in der Bleichstraße sucht die Polizei den Verursacher des auf etwa 4.000 Euro geschätzten Schadens an einem blauen VW Golf. Dieser war in Höhe der Hausnummer 41 geparkt. In der Zeit von Dienstag, 18.30 Uhr bis Mittwoch, 9 Uhr fuhr der bislang Unbekannte vermutlich aufgrund nicht angepasster Geschwindigkeit auf der vereisten Fahrbahn gegen die hintere Stoßstange des am rechten Fahrbahnrand geparkten Wagens. Hinweise nimmt die Polizei in Maintal telefonisch unter 06181 4302-0 entgegen.

11.02.2021

