Polizeipräsidium Südosthessen - Offenbach

POL-OF: Gemeinsame Pressemeldung der Staatsanwaltschaft Hanau und des Polizeipräsidiums Südosthessen von Donnerstag, den 06.08.2020

Offenbach (ots)

Nach Tötungsdelikt an 47-Jähriger - Festnahme eines Tatverdächtigen - Erlensee und Linsengericht

(aa) Nach dem Tötungsdelikt an einer 47-jährigen Frau aus Erlensee nahmen Spezialkräfte der Polizei am Mittwochabend in Linsengericht einen 39-jährigen Deutschen aufgrund des von der Staatsanwaltschaft Hanau beantragten und von der Ermittlungsrichterin des Amtsgerichts Hanau erlassenen Haftbefehls fest. Gegen den Beschuldigten besteht der dringende Tatverdacht wegen Mordes.

Nach zweiwöchigen umfangreichen Ermittlungen und der Auswertung der gesicherten Spuren durch die Staatsanwaltschaft Hanau und die elfköpfige Arbeitsgruppe der Hanauer Kriminalpolizei rückte der Tatverdächtige in den Fokus der Ermittlungen. Am heutigen Tag wird er der Ermittlungsrichterin vorgeführt.

Die weiteren Auskünfte zu dem Verfahren erfolgen ausschließlich durch die Pressestelle der Staatsanwaltschaft Hanau über die bekannten Rufnummern.

Offenbach, 06.08.2020, Pressestelle, Andrea Ackermann

Rückfragen bitte an:

Polizeipräsidium Südosthessen

Geleitsstraße 124, 63067 Offenbach

Pressestelle



Telefon: 069 / 8098 - 1210

Fax: 069 / 8098 - 1207

Rudi Neu (neu) - 1212 oder 0173 591 8868

Andrea Ackermann (aa) - 1214 oder 0173 / 301 7834

Michael Malkmus (mm) - 1213 oder 0173 / 301 7743

Felix Geis (fg) - 1211 oder 0162 / 201 3806

Alexander Schlüter (as) - 1218 oder 0162 / 201 3290

E-Mail: pressestelle.ppsoh@polizei.hessen.de

Original-Content von: Polizeipräsidium Südosthessen - Offenbach, übermittelt durch news aktuell