POL-OF: Gemeinsame Pressemeldung der Staatsanwaltschaft Darmstadt - Zweigstelle Offenbach - und des Polizeipräsidiums Südosthessen von Donnerstag, den 06.8.2020

Polizeipräsidium Südosthessen - Offenbach

Gemeinsame Pressemeldung der Staatsanwaltschaft Darmstadt - Zweigstelle Offenbach - und des Polizeipräsidiums Südosthessen von Donnerstag, den 06.8.2020

Offenbach (ots)

Nach Angriff auf Einsatzkräfte - Auslobung in Höhe von 2.000 Euro - Dietzenbach

(fg) Nachdem es in der Nacht zum Freitag, den 29. Mai, im Spessartviertel in Dietzenbach zu Steinwürfen auf Einsatzkräfte kam, hat die Staatsanwaltschaft Darmstadt nun eine Auslobung in Höhe von 2.000 Euro ausgesprochen. Hintergrund des Einsatzes war die Meldung über ein in Brand gesetztes Baufahrzeug sowie einen brennenden Container. Beim Eintreffen von Polizei und Feuerwehr wurden diese von einer größeren Personengruppe mit Steinen beworfen.

Unmittelbar nach der Tat richtete die Kriminalpolizei eine Arbeitsgruppe ein, die aufgrund intensiver Ermittlungsarbeit in Zusammenarbeit mit der Staatsanwaltschaft Darmstadt - Zweigstelle Offenbach - mehrere Verdächtige identifizieren konnte.

Zur Erlangung von sachdienlichen Hinweisen, die zur Ermittlung von Tätern führen, wird eine Belohnung in Höhe von 2.000,- Euro (in Worten: zweitausend Euro) ausgesetzt. Die Belohnung ist ausschließlich für Privatpersonen bestimmt und nicht für Beamte, zu deren Berufspflichten die Verfolgung strafbarer Handlungen und/oder die Ergreifung von Straftätern gehört. Die Zuteilung und Verteilung der Belohnung erfolgt unter Ausschluss des Rechtsweges. Zeugen, die in der Nacht Beobachtungen gemacht haben, steht das Online-Hinweisportal zur Verfügung, um Fotos oder Videos hochzuladen: https://polizei-hinweise.de/wurf Des Weiteren ist die Kriminalpolizei für Hinweise unter der Rufnummer 069 8098-1234 zu erreichen. Die weiteren Auskünfte zu dem Verfahren erfolgen ausschließlich durch die Staatsanwaltschaft Darmstadt - Zweigstelle Offenbach - über die bekannten Rufnummern.

Offenbach, 06.08.2020

