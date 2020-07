Polizeipräsidium Südosthessen - Offenbach

POL-OF: Polizei bittet um Hinweise: Wer kann Hinweise zu den vier Helikoptermodellen geben? - Offenbach

Offenbach (ots)

Wer kann Hinweise zu den vier Helikoptermodellen geben? - Offenbach

(fg) Nach einem Einbruch in die Kellerräume eines Mehrfamilienhauses in der Strahlenberger Straße (120er-Hausnummern), wendet sich die Regionale Ermittlungsgruppe Offenbach mit der Veröffentlichung von Bildern des Diebesgutes an die Öffentlichkeit. In der Zeit zwischen dem 1. und dem 11. Juli brachen Unbekannte in die Kellerräume ein und entwendeten hierbei vier Helikoptermodelle, die einen Wert von rund 12.000 Euro haben. Die Beamten der Ermittlungsgruppe erhoffen sich durch die Veröffentlichung Hinweise zum Verbleib dieser vier Helikoptermodelle. Möglicherweise werden diese auf Online-Plattformen oder auf anderem Wege zum Verkauf angeboten. Hinweise bitte unter der Rufnummer 069 8098-1234.

Fotos der entwendeten Helikoptermodelle sind der Meldung beigefügt.

Offenbach, Pressestelle, 31.07.2020, Felix Geis

Original-Content von: Polizeipräsidium Südosthessen - Offenbach, übermittelt durch news aktuell