Polizeipräsidium Südosthessen - Offenbach

POL-OF: Fenster hing in der Angel; Fahrzeuganhänger in Brand; Einbrecher hatten es auf Zigaretten abgesehen; Trickbetrug scheiterte - "Falsches Gewinnversprechen" und mehr

Offenbach (ots)

Bereich Offenbach

1. Fenster hing in der Angel... - Heusenstamm

(aa) Die Bewohner einer Doppelhaushälfte in der Paulstraße erlebten am Dienstmorgen beim Betreten ihres Badezimmers eine böse Überraschung. Das Fenster hing "nur noch lose in der Angel". Ein Einbrecher hatte für den Einstieg das Fenster eingedrückt. Der Dieb schaute sich offensichtlich im Bad und Wohnzimmer um und stahl aus einer Handtasche ein Portemonnaie. Der Einbruch geschah zwischen 4.30 und 6.40 Uhr. Die Kripo bittet um Hinweise unter der Rufnummer 069 8098-1234.

2. Sattelzug beschädigte Mazda - Fahrer haute ab - Rodgau

(mm) Ein Sattelzug mit Auflieger beschädigte am Dienstag, gegen 19.10 Uhr, beim Wenden einen blauen Mazda und setzte anschließend seine Fahrt über die Röntgenstraße in Weiskirchen fort, ohne sich um den 2.500 Euro teuren Schaden zu kümmern. Nach einem ersten Zeugenhinweis hatte das Gespann an der Einmündung Liebigstraße/Röntgenstraße gewendet. Dem Zeugen waren auch polnische Kennzeichen an der schwarzen Sattelzugmaschine und dem Auflieger aufgefallen. Die Plane des Aufliegers war ebenfalls schwarz und soll die Aufschrift "Paul Schockemühle" gehabt haben. Weitere Hinweise nimmt die Unfallfluchtgruppe unter der Rufnummer 06183 91155-0 entgegen.

3. Diebe stahlen Autoreifen - Neu-Isenburg

(aa) Diebe stahlen am frühen Dienstagmorgen in der Hermannstraße vom Gelände einer Autowerkstatt 20 Reifen und Felgen. Das Grundstück ist mit einer etwa zwei Meter hohen Mauer und einem ebenso hohen Tor befriedet. Nach ersten Erkenntnissen kletterten die Täter kurz nach 3 Uhr darüber. Vermutlich wurden die Reifen von einem zum anderen Dieb über das Tor gehievt. Die Kriminalpolizei bittet Zeugen, die verdächtige Personen oder Fahrzeuge gesehen haben, sich unter der Rufnummer 069 8098-1234 zu melden.

4. Fahrzeuganhänger in Brand - Langen

(fg) Die Polizei sucht Zeugen, nachdem ein in der Goethestraße abgestellter PKW-Anhänger am frühen Mittwochmorgen in Brand stand. Kurz nach 2 Uhr meldeten Anwohner, dass der in Höhe der 120er-Hausnummern geparkte Anhänger brenne. Ersten Schätzungen zufolge beläuft sich der entstandene Sachschaden auf etwa 1.000 Euro. Die Kripo hat die Ermittlungen wegen Brandstiftung aufgenommen und bittet unter der Rufnummer 069 8098-1234 um Hinweise.

Main-Kinzig-Kreis

1. Einbrecher stiegen in zwei Bürogebäude ein - Hanau-Wolfgang

(mm) Zwei Bürogebäude suchten Einbrecher in der Nacht zum Dienstag heim. Zwischen 17 und 6 Uhr stahlen sie unter anderem Geld sowie zwei Samsung Tablets aus einem Bürokomplex im Industriepark Wolfgang. Die Unbekannten hatten ein Fenster im Erdgeschoss geöffnet und anschließend die dortigen Büros durchsucht. Sie brachen in den Räumen Schreibtische, Schränke sowie einen Tresor auf. An einem weiteren Stahlschrank scheiterten die Eindringlinge. In der Margarete-von-Wrangell-Straße (20er-Hausnummern) hebelten Einbrecher zwischen 18 und 7.20 Uhr an mehreren Fenstern eines Bürogebäudes. Auch hier durchsuchten sie die Räumlichkeiten nach Diebesgut. Ob und was die Täter mitgenommen haben, ist derzeit nicht bekannt. Die Kriminalpolizei hat in beiden Fällen die Ermittlungen aufgenommen und bittet Zeugen, sich auf der Rufnummer 06181 100 123 zu melden.

2. Einbrecher hatten es auf Zigaretten abgesehen - Schöneck

(mm) Gegen 2 Uhr drangen am Dienstag Einbrecher in einen Getränkemarkt in der Uferstraße in Kilianstädten ein. Die Täter hatten neben dem Haupteingang eine Scheibe eingeschlagen und waren anschließend in den Kassenbereich vorgedrungen. Dort sackten sie eine größere noch nicht bekannte Anzahl von Zigarettenpackungen ein. Die Beute verstauten sie in einem Betttuch ähnlichen Sack und verschwanden damit. Den ersten Ermittlungen zufolge sollen die Einbrecher schlank gewesen sein. Sie trugen Kapuzenpullover, dunkle Hosen und helle Schuhe. Einer der Unbekannten war 1,80 bis 1,85 Meter groß, der Komplize war etwa zehn Zentimeter kleiner. Geflüchtet war das Duo mit einer dunklen Limousine, die sie offensichtlich vor dem Einbruch in unmittelbarer Nähe des Geschäfts auf einem P+R Parkplatz abgestellt hatten. Zeugen, die Beobachtungen gemacht haben, melden sich bitte bei der Kriminalpolizei in Hanau unter der Rufnummer 06181 100 123.

3. Kupferkabel von Baustelle geklaut - Erlensee/Langendiebach

(aa) Diebe stahlen auf der Baustelle "Zum Fliegerhorst 1355" eine noch unbekannte Menge Kupferkabel. Der Diebstahl wurde am Dienstagabend, 19 Uhr, bemerkt. Am Samstagnachmittag war an dem Gebäude noch alles in Ordnung. Die Kriminalpolizei ist für Hinweise unter der Rufnummer 06181 100-123 zu erreichen.

4. Trickbetrug scheiterte - "Falsches Gewinnversprechen" - Maintal

(mm) Ein Trickbetrüger teilte am Dienstagnachmittag einem Senior aus Hochstadt telefonisch mit, dass er knapp 40.000 Euro gewonnen hätte. Um dieses Geld ausgezahlt zu bekommen, sollte der Rentner "Google Play Karten" im Wert von 500 Euro kaufen und sie anschließend dem Anrufer übergeben. Ein aufmerksamer Mitarbeiter eines Lebensmittelmarktes verhinderte allerdings den Trickbetrug, als der Senior die geforderten Wertkarten dort kaufen wollte. Er warnte den über 80-Jährigen vor etwaigen Trickbetrügern, die eine solche Masche gerne nutzen, um an das Geld von gutgläubigen Menschen zu gelangen. Anschließend informierte man die Polizei über den Vorfall. Der Senior bedankte sich bei dem Verkäufer; schließlich habe er durch sein umsichtiges Verhalten, ihn vor einem größeren Geldverlust bewahrt und war somit auch nicht auf den dreisten Trickbetrüger hereingefallen. Hinweise, wie sich Bürgerinnen und Bürger vor Trickbetrügern (falsche Polizeibeamte, falsche Handwerker, Enkeltrickbetrüger...) schützen können, sind auf der Internetseite www.ProPk.de zu finden.

5. Wer zerkratzt regelmäßig den Polo? - Polizei bittet um Hinweise - Maintal/Dörnigheim

(aa) Die Beamten der Ermittlungsgruppe haben eine Online-Anzeige "auf dem Tisch", zu deren Aufklärung Hinweise aus der Bevölkerung erbeten werden. Einem Anwohner der Rathenaustraße wird seit Mitte April dieses Jahres regelmäßig sein geparkter Volkswagen beschädigt. Der schwarze Polo, an dem MTK-Kennzeichen angebracht sind, soll bereits rundum Kratzer aufweisen. Diese werden laut dem Geschädigten in ein- oder zweiwöchigen Abständen zugefügt. Die Sachbeschädigungen erfolgen überwiegend in den späten Abend- und Nachtstunden. Die Polizei bittet um Hinweise unter der Rufnummer 06181 4302-0.

Offenbach, 22.07.2020, Pressestelle, Andrea Ackermann

