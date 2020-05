Polizeipräsidium Südosthessen - Offenbach

POL-OF: Pressebericht des Polizeipräsidiums Südosthessen vom Sonntag, 31.10.2020

Offenbach (ots)

Bereich Offenbach

1. Einbruch in Kindertagesstätte - Langen

Bereits in der Nacht auf Samstag kam es in Langen in der Nordendstraße zu einem Einbruch in die dortige Kindertagesstätte. Der oder die Täter schlugen im rückwärtigen Bereich eine Scheibe ein und verschafften sich so Zutritt zu den Räumlichkeiten aus denen sie neben einer Digitalkamera auch ein Mobiltelefon entwendeten.

Die Polizei bittet um Mitteilung relevanter Beobachtungen unter der Telefonnummer 069 8098-1234.

Offenbach am Main, 31.05.2020, Ingo Derigs, Polizeiführer vom Dienst

