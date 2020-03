Polizeipräsidium Südosthessen - Offenbach

POL-OF: Pressebericht für das Polizeipräsidium Südosthessen von Sonntag, 22.03.2020

Offenbach (ots)

Bereich Offenbach

1. Raubüberfall auf Hotel - Offenbach

Am späten Samstagnachmittag, kurz vor 17:00 Uhr, betrat eine männliche Person die Lobby eines Hotels in der Kaiserleistraße, bedrohte die 27-jährige Angestellte an der Rezeption mit einer Schusswaffe und forderte sie auf, die Kasse zu öffnen. Nach Aufschluss der Kasse, wurde die Angestellte durch den Täter zur Seite gestoßen, der das Bargeld selbstständig entnahm und im Anschluss mit einem mitgeführten E-Scooter flüchtete. Eine sofort eingeleitete Fahndung verlief bislang ohne Erfolg. Das Raubgut liegt im niedrigen dreistelligen Bereich, die Angestellte blieb unverletzt. Der männliche Räuber konnte wie folgt beschrieben werden: Ca. 50 Jahre alt, ca. 180cm groß, sprach mit osteuropäischem Akzent, trug eine neongelbe Weste über einer dunklen Daunenjacke, Sonnenbrille und Bauarbeiterhandschuhe. Die Kriminalpolizei hat die Ermittlungen übernommen und bittet Zeugen, die sachdienliche Hinweise geben können, sich unter der Telefonnummer 069-8098-1234 zu melden.

Bereich Main-Kinzig

1. Zwei Verletzte bei Unfall - Bad Orb

Am Samstagabend, gegen 21:40 Uhr, ereignete sich ein sogenannter Alleinunfall in Bad Orb. Der 16-jährige Fahrer und sein 17-jähriger Sozius waren mit ihrem Leichtkraftrad vom Wald kommend auf der Altenbergstraße in Richtung Ortseingang unterwegs. Beim Durchfahren eines Schlaglochs verrutschte die Brille des Fahrers, wodurch dieser abgelenkt wurde und die Kontrolle über das Leichtkraftrad verlor. Man kam nach links von der Fahrbahn ab und stürzte in einen Graben. Die Jugendlichen, beide aus Bad Orb, wurden hierbei verletzt und mussten mit Frakturen in eine Klinik eingeliefert werden.

Die Autobahnpolizei berichtet:

Keine Beiträge

Offenbach am Main, 22.03.2020, RENKER PvD

Rückfragen bitte an:

Polizeipräsidium Südosthessen

Geleitsstraße 124, 63067 Offenbach

Polizeiführer vom Dienst (PvD)



Telefon: 069-80 98-0

Fax: 069-80 98-2307

E-Mail: ppsoh@polizei.hessen.de

Original-Content von: Polizeipräsidium Südosthessen - Offenbach, übermittelt durch news aktuell