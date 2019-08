Polizeipräsidium Südosthessen - Offenbach

POL-OF: Pressemeldung des Polizeipräsidiums Südosthessen von Sonntag, 11.08.2019

Offenbach (ots)

Bereich Main-Kinzig

Polizeieinsatz: Offensichtlich verwirrten Mann aus Wohnung geholt - Steinau an der Straße

(aa) Bei einem Polizeieinsatz am Sonntagnachmittag, der gegen 15.30 Uhr begann, holten Polizeibeamte einen offensichtlich verwirrten Mann aus einer Wohnung. Die Bahnhofstraße wurde hierfür gesperrt und auch der Zugverkehr war eingeschränkt. Hintergrund war, dass in einem Haus nahe des Bahnhofs ein Mann bei Familienangehörigen zu Besuch war und dort randaliert haben soll, wobei Scheiben zertrümmert wurden. Zudem befürchteten die Angehörigen, dass der Mann Suizid begehen würde. Während die Bewohner das Haus verlassen konnten, blieb der Angehörige in deren Wohnung zurück. Der Gründauer wurde schließlich gegen 19.10 Uhr von Spezialkräften der Polizei aus der Wohnung geholt. Verletzt wurde er dabei nach ersten Erkenntnissen nicht. Der Mann wird nun in eine Fachklinik gebracht.

Offenbach, 11.08.2019, Pressestelle, Andrea Ackermann

