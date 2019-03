Polizeipräsidium Südosthessen - Offenbach

POL-OF: Gemeinsame Pressemeldung der Staatsanwaltschaft Hanau und des Polizeipräsidiums Südosthessen von Dienstag, 26. März 2019

Offenbach (ots)

Staatsanwaltschaft und Polizei suchen Zeugen nach einem versuchten Tötungsdelikt vom 18. März 2019 - Hanau

(aa) Die Staatsanwaltschaft Hanau und die Kriminalpolizei ermitteln wegen Verdachts des versuchten Mordes gegen einen 35-Jährigen und wenden sich mit einem Zeugenaufruf an die Bevölkerung. Wie wir berichteten, gerieten der Beschuldigte und ein 34-Jähriger am Montagabend letzter Woche, um 23 Uhr, in der Röntgenstraße in Streit, in dessen Verlauf der Jüngere eine Verletzung am Arm erlitt und anschließend operiert werden musste. Der tatverdächtige Hanauer befindet sich in Untersuchungshaft.

Die Ermittler gehen nach derzeitigem Erkenntnissen davon aus, dass Passanten und andere Verkehrsteilnehmer die Auseinandersetzung auf der Straße beobachtet haben. Diese noch nicht namentlich bekannten Zeugen werden gebeten, sich unter der Rufnummer 06181 100-123 bei der Kriminalpolizei zu melden.

Offenbach, 26.03.2019, Pressestelle, Andrea Ackermann

