POL-OF: Pressebericht des Polizeipräsidiums Südosthessen von Montag, 25.03.2019

Offenbach (ots)

Bereich Offenbach

1. Mutmaßlichen Einbrecher festgenommen - Obertshausen/Hausen

(aa) Die Bewohner eines Einfamilienhauses in der Robert-Koch-Straße vertrieben am Sonntagmorgen zwei Einbrecher, als sie gegen 10 Uhr heimkehrten. Polizeibeamte nahmen kurz darauf dank der Mithilfe des Hausherrn, der die Flüchtigen verfolgt und telefonisch der Polizei Meldung gemacht hatte, einen mutmaßlichen Täter vorläufig fest. Die Fahndung nach der etwa 1,65 Meter großen Komplizin führte bislang nicht zur ihrer Ergreifung. Der 15-Jährige und die Unbekannte sollen zuvor an der Terrasse den Rollladen hochgeschoben und die Tür aufgehebelt haben. Im Haus waren bereits einige Zimmer durchsucht worden. Der Verdächtige wird voraussichtlich am Montag nach den polizeilichen Maßnahmen entlassen. Die Kriminalpolizei ist für weitere Hinweise zu der gesuchten mutmaßlichen Komplizin, die schätzungsweise 20 bis 30 Jahre alt ist, ihre dunkelblonden Haare zum Dutt gebunden und eine Umhängetasche bei sich hatte, unter der Rufnummer 069 8098-1234 zu erreichen.

2. Einbruch über den Balkon - Neu-Isenburg

(aa) Schmuck, Sammlermünzen und Geld fehlen nach einem Einbruch am Samstag aus einer Erdgeschosswohnung "Am Forsthaus Gravenbruch". Zwischen 15.45 und 19.45 Uhr kletterten Einbrecher auf den Balkon und hebelten ein Fenster für den Einstieg auf. Bevor die Beute eingesteckt wurde, hatten die Täter die gesamte Wohnung durchwühlt. Die Kriminalpolizei bittet Anwohner oder Passanten, die im Bereich der ungeraden 30er-Hausnummern etwas gehört oder gesehen haben, sich unter der Rufnummer 069 8098-1234 zu melden.

3. Fußgänger wurde geschlagen - Mühlheim

(aa) Ein Fußgänger, der am frühen Sonntag in Begleitung in der Industriestraße unterwegs war, wurde unvermittelt von einem Unbekannten geschlagen. Kurz nach 2 Uhr gingen der 38-Jährige, eine 64-Jährige und ein 72-Jähriger in Höhe der Hausnummer 16 an einer Gruppe bestehend aus zwei Männern und zwei Frauen vorbei. Plötzlich schlug der schmal gebaute und offensichtlich alkoholisierte Täter den 38-Jährigen aus Hanau zu Boden. Die drei anderen Unbekannten haben wohl versucht, ihn zurückzuhalten. Anschließend entfernten sich die vier Personen in Richtung Dieselstraße. Darunter war eine dunkelhäutige Frau, eine mit hellem Teint und langen Haaren sowie ein kräftiger Mann. Die Polizei bittet um weitere Hinweise unter der Rufnummer 06108 6000-0.

Bereich Main-Kinzig

1. Deutlich zu schnell, unter Drogen und ohne Führerschein unterwegs - Hanau

(av) Beamten der Autobahnpolizei ging am Sonntagmorgen auf der Bundesstraße 43a ein Autofahrer "ins Netz", der offensichtlich deutlich zu schnell fuhr; bei seiner Überprüfung wurde festgestellt, dass er wohl keinen Führerschein besaß und zudem offenbar Drogen konsumiert hatte. Gegen 9.15 Uhr befuhren die Beamten mit ihrem Messfahrzeug die Bundesstraße in Richtung Dieburg, als ihnen zwischen der Anschlussstelle Klein-Auheim und dem Übergang zur Bundesstraße 45 ein Opel Adam auffiel, der mit Tempo 141 anstatt der erlaubten 100 Stundenkilometer fuhr. Dies allein hätte schon zu einem Bußgeld von 160 Euro sowie einem Fahrverbot von einem Monat geführt. Bei der anschließenden Kontrolle stellte sich heraus, dass der 22-jährige Fahrer aus Dietzenbach offenkundig gar nicht im Besitz einer Fahrerlaubnis war. Da er zudem offenbar unter dem Einfluss von Drogen stand, muss er sich nun zusätzlich einem Ermittlungsverfahren wegen Verdachts des Fahrens ohne Fahrerlaubnis sowie des Fahrens unter Einfluss berauschender Mittel stellen.

2. Mercedesfahrerin gesucht - Schlüchtern

(av) Nach einem Verkehrsunfall am Freitagmorgen in der Obertorstraße sucht die Polizei nach einer Mercedes-Fahrerin, die im Verdacht steht, ihn verursacht zu haben und anschließend geflüchtet zu sein. Zwischen 9.20 und 9.40 Uhr war auf Höhe der Hausnummer 42 ein weißer Audi Q7 geparkt. Beim Ausparken vom gleichen Parkstreifen stieß die Mercedes-Fahrerin gegen den Audi und verursachte einen Schaden von etwa 1.500 Euro. Anschließend soll sie kurz ausgestiegen und um ihr Auto herumgelaufen sein, ehe sie wieder einstieg und davonfuhr. Die Frau war etwa 60 bis 70 Jahre alt, 1,70 bis 1,75 Meter groß, schlank und hatte helle Haare; sie fuhr einen silbergrauen Mercedes, vermutlich eine A-Klasse. Zeugen, die Hinweise auf die Identität der Frau geben können, werden gebeten, sich unter der Rufnummer 06661 9610-0 auf der Wache in Schlüchtern zu melden.

Offenbach, 25.03.2019, Pressestelle, Andrea Ackermann

