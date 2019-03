POL-OF: Pressebericht für das Polizeipräsidium Südosthessen von Sonntag, 24.03.2019

Polizeipräsidium Südosthessen - Offenbach

1. Verkehrsunfall in Dreieich - Fußgängerin tödlich verletzt

Als sie am Samstagnachmittag, um 13:55 Uhr, die Industriestraße in Dreieichenhain überqueren wollte, wurde eine 87-jährige, ortsansässige Fußgängerin von einem Auto erfasst. Der 71-jährige Fahrer eines Mercedes wollte nach bisherigen Ermittlungen, von einem Grundstück kommend, nach links in die Straße einbiegen, auf der sich die Fußgängerin bereits befand. Im Zuge der folgenden Kollision stürzte die Frau zu Boden und zog sich dabei schwere Kopfverletzungen zu, denen sie am Abend im Krankenhaus erlag. Durch die Polizei wurde ein Kfz. Sachverständiger in die Unfallaufnahme eingebunden. Zur Durchführung der Unfallrekonstruktion wurde die Industriestraße bis 16:00 Uhr voll gesperrt. Unfallzeugen werden gebeten, sich unter der Telefonnummer 06103 - 90300 an die Polizei zu wenden.

2. Verkehrsunfallflucht in Egelsbach - Radfahrerin schwer verletzt

Zu einer folgenschweren Kollision eines Lkw mit einer Radfahrerin kam es am Samstagnachmittag, gegen 16:40 Uhr, im Kreuzungsbereich der K 168 und der B 3 - Darmstädter Landstraße. Beide Verkehrsteilnehmer bewegten sich aus entgegengesetzten Richtungen auf den o.g. Kreuzungsbereich zu. Dabei kam die 80-jährige Radfahrerin auf der K 168 aus westlicher Richtung und der Lkw auf der B3 aus östlicher Fahrtrichtung, Ausbauende A 661. Als beide der B 3 in südliche Richtung folgen wollten, missachtete die Radfahrerin vermutlich die Vorfahrt des Lkw und es kam zum Zusammenstoß mit dem Anhänger des Lkw. Die Frau stürzte zu Boden und zog sich dabei schwere Kopf- und Schulterverletzungen zu. Der Lkw setzte seine Fahrt fort. Die Polizei bittet mögliche Unfallzeugen, sich unter der Rufnummer 06183 - 911 550 oder bei jeder Polizeidienststelle zu melden.

