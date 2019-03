Polizeipräsidium Südosthessen - Offenbach

POL-OF: Pressebericht des Polizeipräsidiums Südosthessen von Dienstag, 26.03.2019

1. Mutmaßliches Einbrecher-Trio vorläufig festgenommen - Offenbach

(av) In der Nacht zum Sonntag kreiste über der Feldgemarkung am Karl-Herdt-Weg ein Polizeihubschrauber, den viele Offenbacher gehört haben dürften; der Grund dafür war die Fahndung nach einem mutmaßlichen Einbrecher, der zuvor in einen dortigen Getränkehandel eingestiegen sein soll. Kurz nach Mitternacht meldeten Zeugen, dass sie gerade drei Personen dabei beobachtet hätten, wie sie Gegenstände über den Zaun des Geländes hoben und anschließend zu Fuß flüchteten. Die sofort herbeigeeilten Polizeibeamten konnten noch eine Person wegrennen sehen und nahmen wenig später an einem angrenzenden Bach einen 21-Jährigen fest, der sich dort offenbar verstecken wollte. Kurz darauf nahmen sie im nahen Feld eine 19-Jährige fest. Da zu vermuten war, dass sich eine dritte Person ebenfalls im Bereich des Feldes versteckt halten könnte, wurde zur Absuche ein Polizeihubschrauber hinzugezogen. Hierbei konnte die dritte Person nicht gefunden werden, weswegen die Suche gegen 1.30 Uhr eingestellt wurde. Gegen 2.15 Uhr rief erneut ein Zeuge bei der Polizei an, der am Getränkehandel eine Person beobachtete, die sich dort verdächtig verhielt. Die Beamten konnten dort niemanden mehr feststellen, jedoch fanden sie schlammige Fußabdrücke vor. Die Polizisten folgten der Schlammspur, die geradewegs in eine Wohnung führte. Dort nahmen sie den dritten, ebenfalls 21 Jahre alten, Tatverdächtigen fest. Das mutmaßliche Einbrecher-Trio wurde nach Ende der polizeilichen Maßnahmen wieder entlassen; die drei jungen Leute müssen sich nun einem Ermittlungsverfahren stellen.

2. Kaffeemaschine aus Kita geklaut - Langen

(av) Bei einem Einbruch in eine Kindertagesstätte in der Südlichen Ringstraße nahmen Unbekannte am Wochenende eine Kaffeemaschine mit. Zwischen Freitag, 16 Uhr und Montag, 7.20 Uhr, hebelten die Einbrecher eine Terrassentür auf und verschafften sich so Zugang zu den Räumlichkeiten. Diese durchsuchten sie, ehe sie mit ihrer Beute flüchteten. Zeugen, die Hinweise zu dem Einbruch geben können, werden gebeten, sich unter der Rufnummer 069 8098-1234 bei der Kripo zu melden.

3. Autoknacker waren unterwegs - Dreieich/Offenthal

(fg) Mit drei Autoaufbrüchen beschäftigt sich derzeit die Offenbacher Kripo. In der Nacht zum Montag waren Autoknacker in der Straße "Am Tannenstumpf" sowie in der Feldbergstraße unterwegs und schlugen an den drei Wagen jeweils eine Fensterscheibe ein, um in das Fahrzeuginnere zu gelangen. Anschließend bauten sie den Airbag aus dem Lenkrad eines in der Feldbergstraße geparkten Mercedes GLE sowie eines im Bereich der 30er Hausnummern der Straße "Am Tannenstumpf" stehenden Autos aus. Bei einem 1er BMW, der ebenfalls in der Straße "Am Tannenstumpf" parkte, schlugen die Unbekannten zwar eine Fensterscheibe ein, nahmen nach ersten Erkenntnissen jedoch nichts mit. Der Schaden an den Fahrzeugen beläuft sich nach ersten Schätzungen auf etwa 2.200 Euro. Die Aufbrüche fanden in der Zeit zwischen Sonntagabend, 20.30 Uhr und Montagmorgen, 9 Uhr, statt. Wer Hinweise zu den Autoknackern geben kann, meldet sich bitte unter der Rufnummer 069 8098-1234.

4. Senior offenbar gestürzt, Polizei sucht Zeugen - Mühlheim

(av) Am Sonntagabend wurde die Polizei in die Friedrichstraße gerufen, da dort offenbar ein 78-Jähriger Mühlheimer gestürzt war; da er sich an nichts erinnern kann, werden nun Zeugen gesucht. Gegen 19.20 Uhr meldeten Zeugen, dass der ältere Herr vor einem weißen Opel auf der Straße läge und Kopfverletzungen erlitten habe; als die Polizei vor Ort ankam, war der weiße Opel nicht mehr dort. Der Senior wurde in ein Krankenhaus gebracht. Da der Mann keine Erinnerungen an seinen Sturz hat, sucht die Polizei insbesondere die Fahrerin des weißen Opels als Zeugin; sie soll etwa 35 Jahre alt, 1,60 Meter groß und schlank gewesen sein. Im Fahrzeug sollen sich außerdem noch ein Mann und ein Kind befunden haben. Diese sowie weiter Zeugen werden gebeten, sich unter der Rufnummer 06108 6000-0 auf der Wache in Mühlheim zu melden.

5. Zeuge nach Unfall gesucht - Seligenstadt

(av) An der Einmündung der Kiesstraße in die Kapellenstraße ereignete sich am Montagabend ein Verkehrsunfall, bei dem es bei einem Blechschaden blieb. Kurz vor 18 Uhr wollte eine 46-Jährige mit ihrem BMW X3 von der Kiesstraße nach links in die Kapellenstraße einbiegen. Dort staute sich der Verkehr. Eine von links aus Richtung Jahnstraße kommende 37-jährige Seatfahrerin soll angehalten haben, um der BMW-Fahrerin das Abbiegen zu ermöglichen. Diese soll anschließend abgebogen sein, ohne auf den Verkehr von rechts zu achten. Hier kam ein Unbekannter, der dem BMW über den Gehweg ausweichen musste. Die BMW-Fahrerin versuchte wohl ebenfalls noch nach links auszuweichen, wobei sie seitlich gegen den stehenden Seat fuhr. Der unbekannte Fahrer gab wohl noch an, dass er keine Zeit habe und fuhr anschließend davon, ohne seine Personalien zu hinterlassen. Bei dem Unfall entstand ein Sachschaden von 7.000 Euro. Die Polizei sucht nun den unbekannten Fahrer sowie weitere Zeugen. Diese werden gebeten, sich unter der Rufnummer 06182 8930-0 auf der Wache in Seligenstadt zu melden.

Offenbach, 26.03.2019, Pressestelle, Andrea Ackermann

