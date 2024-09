Polizeipräsidium Mittelhessen - Pressestelle Gießen

POL-GI: Nach Raub in Aßlar folgt Untersuchungshaft

Gießen

Aßlar: Nach einem Überfall am frühen Dienstagmorgen in der Bachstraße nahmen Wetzlarer Polizisten einen dringend Tatverdächtigen fest. Eine Richterin ordnete Untersuchungshaft gegen den 27-Jährigen an.

Das Opfer wollte gegen 04.15 Uhr in sein Auto einsteigen. Plötzlich griff der Täter ihn von hinten am Kragen, drückte ihn an ein Hoftor und hielt ihm ein Messer an den Hals. Anschließend durchsuchte er den Rucksack seines Opfers und steckte ein Handy sowie eine Zigarettenpackung ein. Aus der Hosentasche des Aßlarers nahm der Räuber zudem einen Schlüssel an sich und griff sich eine Jeans, die das Opfer über den Arm trug. Anschließend rannte der Täter in Richtung Bahnhof davon. Eine Streife der Wetzlarer Polizei nahm den 27-Jährigen wenig später am Aßlarer Bahnhof fest. Er hatte die Jeans, das Handy und die Zigarettenschachtel noch bei sich. Das Messer warf der in Friedberg lebende Mann offensichtlich auf seiner Flucht weg.

Auf Antrag der Staatsanwaltschaft in Wetzlar wurde der 27-Jährige einer Haftrichterin des Amtsgerichts Wetzlar vorgeführt. Sie erließ Untersuchungshaftbefehl wegen Fluchtgefahr. Der 27-Jährige sitzt derzeit in einer hessischen Justizvollzugsanstalt ein.

Die Ermittlungsbehörden bitten im Zusammenhang mit der Tat um Mithilfe. Sie gehen derzeit davon aus, dass der Täter sein Messer auf seiner Flucht zum Bahnhof entsorgte. Sie schließen nicht aus, dass der 27-Jährige dieses in ein Gebüsch oder in eine Mülltonne warf. Die Finder eines etwa 15 bis 20 cm langen Messers - möglicherweise auch ein Klappmesser - werden gebeten sich unter Tel.: (06441) 9180 mit der Kriminalpolizei in Wetzlar in Verbindung zu setzen.

