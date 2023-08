POL-GI: 69 neue Polizistinnen und Polizisten in Mittelhessen begrüßt

Polizeipräsidium Mittelhessen - Pressestelle Gießen

69 neue Polizistinnen und Polizisten in Mittelhessen begrüßt

Gießen (ots)

Pressemeldung vom 14.8.2023:

Mittelhessen / Gießen: 69 Polizistinnen und Polizisten wechselten Anfang August 2023 zum Polizeipräsidium Mittelhessen.

Polizeipräsident Bernd Paul, Vorgesetzte sowie Vertreter der Gremien freuten sich, dass so viele neue Kolleginnen und Kollegen nach Mittelhessen versetzt wurden und fast alle am Montag, 07.08.2023, im Saal Florenz in entsprechendem Rahmen begrüßt werden konnten.

"Es bietet sich mir ein tolles Bild, in so viele neue und erwartungsfrohe Gesichter zu schauen. Es ist für mich auch die letzte Möglichkeit an einer Begrüßungsveranstaltung teilzunehmen, da ich Ende August in Ruhestand gehe. Umso mehr freut es mich, dass wir zu diesem Versetzungstermin so viel Unterstützung für unser Präsidium erhalten. Zum Teil haben Sie schon erste Erfahrungen auf anderen Dienststellen, unter anderem im Einzeldienst, in der Bereitschaftspolizei oder im Kommissariat gesammelt. Es sind jedoch auch einige unter Ihnen, welche direkt nach dem Studium zu uns kommen und somit erste Erfahrungen sammeln werden. Ich wünsche Ihnen in Ihrer neuen Aufgabe viel Erfolg und einen guten Start auf Ihren neuen Dienststellen. Bleiben Sie gesund", so Polizeipräsident Bernd Paul.

Die neuen Kolleginnen und Kollegen des Polizeipräsidiums Mittelhessen kommen mehrheitlich aus Polizeipräsidien des Rhein-Main-Gebietes, der Bereitschaftspolizei und von der Hessischen Hochschule für öffentliches Management und Sicherheit. Sie werden in den Polizeidirektionen Wetterau, Lahn-Dill, Marburg-Biedenkopf, Gießen sowie in der Kriminaldirektion, der Leitstelle und der Abteilung Verwaltung eingesetzt.

Das Bild zeigt die neuen Kolleginnen und Kollegen auf dem Hubschrauberlandeplatz des Polizeipräsidiums in Gießen.

